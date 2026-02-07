小心！飲用水暗藏塑膠微粒 醫示警喝水前要多1步驟：降低約9成

近年研究發現，日常飲用水中可能含有微塑膠微粒。（示意圖／翻攝自pixabay）

近年研究發現，日常飲用水中可能含有微塑膠微粒。雖然這些顆粒對人體的長期影響仍待更多研究釐清，但「水是每天都必須喝的」，如何在生活中盡可能降低暴露風險，成為不少民眾關心的議題。

家醫科醫師陳欣湄近日在臉書發文分享一項在家就能實踐、成本也不高的方法。她以一句話總結做法：「自來水煮沸後＋用濾紙或極細濾網過濾。」她指出，這個看似簡單的步驟，其實已有研究支持。

自來水煮沸後過濾

陳欣湄引用發表於《Environmental Science & Technology Letters》的研究，該研究顯示，在實驗條件下，將自來水煮沸後再進行過濾，可大幅降低水中的奈米與微塑膠含量。

研究團隊解釋，當水中礦物質（例如鈣離子）濃度較高時，水煮沸後會形成碳酸鈣晶體，這些晶體能包覆部分微塑膠顆粒，隨著沉澱一同被過濾掉。在最佳條件下，微塑膠含量最高可降低約九成。不過她也強調，這是實驗條件下的結果，實際家用效果會因水質、濾材種類與操作方式而有所差異，因此不能視為萬靈丹。

台灣水質硬度有差異

談到台灣水質條件，陳欣湄表示，各地水源不同，硬度也有差異。整體而言，北部多屬中等硬度，南部不少地區相對偏硬，因此部分地區煮水時較容易看到水垢結晶。從上述研究的原理來看，「這樣的條件對於把顆粒一起帶走，其實是相對有利的」，也就是說，水中礦物質較高的環境，可能更有助於沉澱形成與顆粒去除。

在家就能嘗試

她建議，若民眾想在家嘗試這種方式，可先將自來水煮沸至滾，關火後靜置一段時間，避免立刻大力攪動，讓沉澱更容易形成與下沉，再使用咖啡濾紙、濾水壺或細濾網進行過濾，至少將可見沉澱與結晶濾除。此外，盛裝容器也建議優先選擇玻璃或不鏽鋼材質，避免熱水長時間接觸塑膠容器。

陳欣湄強調，這項方法的定位，是「降低飲水途徑的微塑膠暴露，屬於可做、低成本的生活策略」。她也提醒，奈米級顆粒在日常濾材下仍可能難以完全去除，但就目前證據而言，「煮沸＋過濾」是相對簡單、且有研究支持的做法之一。在科學證據尚未完全明朗之前，從日常習慣做起、逐步降低潛在風險，或許是民眾面對微塑膠議題時，一種務實的選擇。



