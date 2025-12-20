小心13天模仿犯罪高風險期！列車坐墊也能當「盾牌」護身

網友實測高鐵坐墊也能作為盾牌護身。圖／翻攝自Threads@jmacc_lilian102625

台北19日下午5時許發生隨機攻擊事件，27歲妨害兵役通通緝犯張文先於台北車站M7、M8出口處投擲煙霧彈，隨後前往捷運中山站再發動煙霧彈攻擊，並持長刀衝進誠品生活南西店砍人，釀成4死、9傷悲劇；對此，網友挖出日本2018年東海道新幹線車廂內持刀攻擊新聞，指出若發生類似情況，可將列車坐墊拆下做為盾牌，一名乘客則以台灣高鐵椅墊示範。

台北捷運19日爆無差別攻擊事件，導致4人遭砍死亡，根據犯罪心理學研究，重大社會治安事件發生後約13天左右，屬模仿犯罪發生高風險期；然而模仿犯罪通常需3個條件共同作用，包括潛在犯罪者「具心理危機或暴力傾向」、過度聚焦犯罪者之媒體報導，可能產生催化作用，被視為「獲得關注」的途徑，另外被模仿的作案手法被認為「具可得性與可行性」。

然而19日發生攻擊事件，隔日新北市捷運站外出現男子高喊「我有槍」，再度引發恐慌，警方指出，其時間與地點顯現模仿效應風險，呼籲民眾及相關治安單位都應加強警覺。

對此網友於社群分享，日本2018年6月9日在東海道新幹線車廂內，一名22歲男子持刀攻擊3名乘客，導致1名男子傷重不治；當時日本媒體報導指出，若再次遇到類似事件，可以將列車坐墊拆下來，作為盾牌保護自身安全。

網友實測高鐵坐墊也能作為盾牌護身。圖／翻攝自Threads@jmacc_lilian102625

消息傳開，網友以台灣高鐵列車作為示範，發現底下僅有一條魔鬼粘固定，因此坐墊相當容易拉起，一名網友回應「剛好坐在高鐵上，剛剛試拉一下，很輕鬆就拿得起來」，也有網友提醒，台鐵的自強3000也可以拔起來，引起討論。

