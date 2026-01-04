小心8級強風！「11縣市」黃燈告警 冷到懷疑人生

交通部中央氣象署於4日下午4點27分發佈的陸上強風特報，受到增強的東北風影響，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、澎湖縣及連江縣等地區，預計將出現平均風速6級以上或陣風8級以上的情況，並已發出黃色燈號警告。

11縣市陸上強風特報。（圖／氣象署）

氣象署提醒，戶外活動的人士需特別注意路樹及不堅固建築物的安全，並建議加強固定戶外物品，以防強風造成的危險。此外，開車的民眾應減速慢行，留意大眾運輸的延誤情況。

