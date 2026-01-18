小心8級強風！「14縣市」黃燈告警 外出注意

根據交通部中央氣象署於18日下午4時許的最新報告，受到東北風影響，因此針對「14縣市」發布黃色燈號陸上強風特報，影響時間從18日下午至19日晚上，新北市、桃園市、新竹市及其他多個縣市，預計平均風速將達到6級以上，陣風甚至可達8級。這次的強風特報已經發佈，提醒居民在戶外活動時需格外小心。

14縣市發布黃色燈號陸上強風特報。（圖／氣象署）

特報指出，受強風影響的地區包括新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣及連江縣。氣象署建議戶外工作者應加強安全措施，並且加固戶外物品，駕駛人士則需減速行駛，留意公共交通的延誤情況。

廣告 廣告

14縣市發布黃色燈號陸上強風特報。（圖／氣象署）

氣象署也提醒，強風可能導致路樹或不堅固建築物的碎片被風吹落，對行人及交通安全造成威脅。建議民眾在此期間避免不必要的戶外活動，以確保自身安全。根據預測，陸上強風特報將於晚間更新，並可能隨著氣象變化而調整。

延伸閱讀

宜蘭外海16:47芮氏規模4.9極淺層地震！最大震度4級

宜蘭16:47發生規模4.9極淺層地震！最大震度4級、北部有感

小人國優惠爆滿！2026最新「菜市場名」 家長：3孩全中