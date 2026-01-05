小心8級強風！15縣市發布陸上強風特報 冷到懷疑人生

中央氣象署於今（5）日晚間10點26分發布陸上強風特報，指出受東北風增強影響，從當日晚間至明（6）日晚間，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣及連江縣等地區，可能出現平均風力6級以上或陣風8級以上的情況，相關地區已亮起黃色燈號，提醒民眾提高警覺。

中央氣象署於今（5）日晚間10點26分發布15縣市陸上強風特報。（圖/氣象署提供）

氣象署特別提醒，黃色燈號代表戶外需注意強風吹落的碎片，例如路樹、不穩固建築物或固定設施等。戶外工作者應注意自身安全，並加強固定戶外物品。此外，駕駛人應減速慢行，並密切關注大眾運輸的延誤資訊。

根據目前觀測數據，金門縣烏坵地區的平均風速達到蒲福風級7級，為全台最高；其他如花蓮縣和平、澎湖縣湖西等地也觀測到相似風力。氣象署呼籲民眾密切關注風力變化，並做好防範措施以確保安全。

