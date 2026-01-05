小心8級強風！「16縣市」黃燈告警 冷到懷疑人生

中央氣象署於2026年1月5日下午4時24分發布陸上強風特報，指出因東北風增強，從5日下午至6日晚間，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣及連江縣等地區，將有平均風速達6級以上或陣風達8級以上的可能性，並已發出黃色燈號警告。

16縣市陸上強風特報。（圖／氣象署）

氣象署提醒，戶外活動者需特別注意安全，應避免在強風中進行戶外活動，並加固戶外物品以免被風吹落。行駛於路上的駕駛也應減速慢行，並留意交通運輸的延誤情況。

廣告 廣告

16縣市陸上強風特報。（圖／氣象署）

此外，氣象署亦發布低溫特報，預計今日部分地區的氣溫將驟降至10度以下，民眾應做好保暖措施。根據報導，這波強冷空氣將持續影響台灣，尤其在北部及東半部地區，需特別警惕可能出現的極端低溫。

延伸閱讀

變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝

本週恐迎寒流！鄭明典曬「割離極渦」抵台仍很冷

強烈大陸冷氣團襲台4天！ 全台123人心跳停止