小心8級強風！「6縣市」黃燈告警 外出注意

中央氣象署今（29）日晚間10點27分發布陸上強風特報，受風力偏強影響，新北市、桃園市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣及連江縣等6縣市，自29日晚間起至明（30）日晚間止，局部地區有平均風力達6級以上或陣風8級以上發生的機率，達黃色燈號警戒標準。

中央氣象署今（29）日晚間10點27分發布6縣市陸上強風特報。（圖／氣象署提供）

根據氣象署觀測資料，截至29日晚間10時，金門縣烏坵測站錄得最大平均風力8級，南投縣玉山風口及屏東縣九棚測站則錄得7級平均風力。陣風方面，多個測站包括玉山、鼻頭角、西嶼、湖西、望安、合歡山、彭佳嶼等地，皆觀測到6級以上平均風力。

氣象署提醒，黃色燈號代表民眾在戶外時應小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落的碎片，戶外工作者需特別注意安全。民眾應加強牢固戶外物品，行車時減速慢行，並留意大眾運輸可能出現的延誤訊息。

