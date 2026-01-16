小心8級強風！「6縣市」黃燈告警 一路颳到明晚

中央氣象署今（16）日晚間10點28分發布6縣市陸上強風特報，受東北風增強影響，臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣、連江縣等6縣市，明（17日）清晨至晚間局部地區將有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，氣象署針對這些地區發布黃色燈號警示。

中央氣象署今（16）日晚間10點28分發布6縣市陸上強風特報。（圖/氣象署提供）

氣象署提醒，黃色燈號代表民眾在戶外時應小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落的碎片，戶外工作者需特別注意安全。此外，民眾應加強牢固戶外物品，行車時需減速慢行，並留意大眾運輸可能出現的延誤訊息。

根據氣象署觀測資料顯示，截至16日晚間10點40分，澎湖縣湖西測站已測得平均風力達5級，金門縣烏坵、彰化縣福寶、花蓮縣合歡山、澎湖縣望安及南投縣玉山等測站也同樣測得5級平均風力。

