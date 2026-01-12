小心8級強風！「7縣市」黃燈告警 一路颳到明晚

中央氣象署今（12）日下午4點29分發布陸上強風特報，預計明（13）日下午至晚上，台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣等7個縣市局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，達黃色燈號標準。氣象署提醒民眾注意戶外安全，並加強防範措施。

中央氣象署今（12）日下午4點29分發布7縣市陸上強風特報。（圖／氣象署提供）

氣象署針對黃色燈號發布注意事項，提醒民眾在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片。戶外工作者應特別注意安全，民眾需加強牢固戶外物品，行車時應減速慢行，並留意大眾運輸可能出現的延誤訊息。

