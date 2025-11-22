小情侶為鹹酥雞分手引熱議！業者搶推「365拜金套餐」 誇口：一定讓你吃不完！

近日，台灣一對情侶因為下班後購買了365元的鹹酥雞吃不完，引發雙方金錢觀念的嚴重衝突，最終女方毅然決定分手，事件曝光後引起網路連日熱議。（圖／翻攝Dcard）

近日，台灣一對情侶因為下班後購買了365元的鹹酥雞吃不完，引發雙方金錢觀念的嚴重衝突，女方甚至被男友罵是「拜金女」，最終毅然決定分手，事件曝光後引起網路連日熱議。如今，有台南店家緊跟時事，推出「365拜金套餐」，有網友前往朝聖，發現「真的超大份，難怪吃不完」。

近日，有網友在Dcard發文，表示日前下班發現一間新開的鹹酥雞店，決定與男友一起嘗鮮，男友更罕見大方表示自己要請客。沒想到她在帶回2人份共365元的2大盒鹹酥雞後，男友卻臉色大變，不僅怪她不懂物價，還罵她是「拜金女」、「誰吃個鹹酥雞會花到365元啊？」，最終讓她氣得乾脆自己出錢。

這名原PO網友事後解釋，光是男友點的鹹酥雞品項就190元了，她自己再加點一些自己想吃的東西，最後才會達到365元。再加上該家店是沒吃過的新店家，自己錯誤估計份量，導致當天買的份沒有即刻吃完，第二天吃的時候，男友又酸言酸語地碎碎念個不停，最終她忍無可忍與男友提出分手。

事後，網友一面倒力挺原PO網友，男方卻現身辯解，細數女方日常中各種「敗家、拜金」行為，卻被網友認為根本是稀鬆平常的消費習慣，例如：例如不找人分攤串流平台費用、不等買一送一日就買星巴克咖啡、不看平日6折電影、不在乎差叫外送、看演唱會追星等，讓網友們好氣又好笑，「人可以窮，但不能又窮又計較」、「真的是價值觀不一樣啦！」、「我不能允許拜金的門檻被拉到這麼低耶。」

這場情侶的消費觀念衝突成為這幾天的網路熱門話題，在各大平台討論度居高不下。有網友發現，有位於台南的鹹酥雞店家緊跟時事，推出「365拜金套餐」，標榜「一定讓你吃不完！」店家提供400元的餐點，菜色包含2份鹹酥雞、魷魚腳、三角骨、雞屁股、四季豆、花椰菜、小肉豆、百頁、米血、芋條、蛋餅皮、薯條、魚板、甜不辣，但售價只收350元。

消息曝光後立刻吸引網友上門朝聖，有網友事後PO出照片，表示「真的超大份」，吃不完只好留到第二天中午吃。也吸引不少網友留言：「呃，都是我愛吃的！」、「好便宜好大份！」、「好誇張的價錢喔，如果我住台南一定都買這家！」也有人感嘆南北部物價確實不同，「在台北點300我一個人吃得完，台南不行，物價差多了。」

