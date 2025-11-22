小情侶為鹹酥雞分手引熱議！業者搶推「365拜金套餐」 誇口：一定讓你吃不完！
近日，台灣一對情侶因為下班後購買了365元的鹹酥雞吃不完，引發雙方金錢觀念的嚴重衝突，女方甚至被男友罵是「拜金女」，最終毅然決定分手，事件曝光後引起網路連日熱議。如今，有台南店家緊跟時事，推出「365拜金套餐」，有網友前往朝聖，發現「真的超大份，難怪吃不完」。
近日，有網友在Dcard發文，表示日前下班發現一間新開的鹹酥雞店，決定與男友一起嘗鮮，男友更罕見大方表示自己要請客。沒想到她在帶回2人份共365元的2大盒鹹酥雞後，男友卻臉色大變，不僅怪她不懂物價，還罵她是「拜金女」、「誰吃個鹹酥雞會花到365元啊？」，最終讓她氣得乾脆自己出錢。
這名原PO網友事後解釋，光是男友點的鹹酥雞品項就190元了，她自己再加點一些自己想吃的東西，最後才會達到365元。再加上該家店是沒吃過的新店家，自己錯誤估計份量，導致當天買的份沒有即刻吃完，第二天吃的時候，男友又酸言酸語地碎碎念個不停，最終她忍無可忍與男友提出分手。
事後，網友一面倒力挺原PO網友，男方卻現身辯解，細數女方日常中各種「敗家、拜金」行為，卻被網友認為根本是稀鬆平常的消費習慣，例如：例如不找人分攤串流平台費用、不等買一送一日就買星巴克咖啡、不看平日6折電影、不在乎差叫外送、看演唱會追星等，讓網友們好氣又好笑，「人可以窮，但不能又窮又計較」、「真的是價值觀不一樣啦！」、「我不能允許拜金的門檻被拉到這麼低耶。」
這場情侶的消費觀念衝突成為這幾天的網路熱門話題，在各大平台討論度居高不下。有網友發現，有位於台南的鹹酥雞店家緊跟時事，推出「365拜金套餐」，標榜「一定讓你吃不完！」店家提供400元的餐點，菜色包含2份鹹酥雞、魷魚腳、三角骨、雞屁股、四季豆、花椰菜、小肉豆、百頁、米血、芋條、蛋餅皮、薯條、魚板、甜不辣，但售價只收350元。
消息曝光後立刻吸引網友上門朝聖，有網友事後PO出照片，表示「真的超大份」，吃不完只好留到第二天中午吃。也吸引不少網友留言：「呃，都是我愛吃的！」、「好便宜好大份！」、「好誇張的價錢喔，如果我住台南一定都買這家！」也有人感嘆南北部物價確實不同，「在台北點300我一個人吃得完，台南不行，物價差多了。」
男批女友「鹹酥雞點365元」拜金 兩人分手收場 律師痛罵
「鹹酥雞365元」議題近來在網路掀起熱論，一位女網友因點了兩盒共365元的鹹酥雞，被男友痛批拜金，後續還爆出男方積欠女方數萬元未還，令一票網友看傻眼，兩人最終分手收場。對此，律師林智群諷刺地說，女方根本是扶貧女，「欠錢的還想教債權人怎麼理財？要不要去照一下鏡子」。中時新聞網 ・ 1 天前
點365元鹽酥雞被罵！他列24條「拜金清單」網全看傻
生活中心／張予柔報導近期的熱門話題，有名女網友因為和男友一起買了兩大盒、共365元的鹽酥雞，竟被扣上「拜金女」的帽子，引起網路上熱烈討論。隨後有網友整理出一份「羅漢腳心中的拜金女行為」，內容離譜到讓大批網友傻眼，忍不住自嘲「原來我超拜金」，也讓「拜金」定義再度掀起熱烈討論。民視 ・ 19 小時前
點365元鹹酥雞男友罵「敗金」 民眾：可以分手了
點365元鹹酥雞男友罵「敗金」 民眾：可以分手了EBC東森新聞 ・ 17 小時前
鹹酥雞買太貴挨罵拜金女！情侶鬧掰業者推「365拜金套餐」
高雄有一對情侶檔，因為女友買了365元的鹹酥雞，被男友罵拜金女，現在最新消息是，雙方因此分手了，現在就有鹹酥雞業者腦筋動很快，趁勢推出拜金套餐，有的推出升級版，也有的主打CP值，其中南部限定的炸蛋餅皮也意外成為熱門商品。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
買365元鹹酥雞遭罵拜金！台南店家跟風推「拜金套餐」：保證吃不完
一名女網友日前抱怨，下班後買鹹酥雞回家和男友一起吃，男方主動說願意付錢，並指名要吃的品項，最後總共買了365元，但沒想到她帶回家之後，男方竟罵她是「拜金女」，此話題在網路上引起熱烈討論。就有網友發現，台南一間鹹酥雞店跟風推出了「拜金套餐」，甚至掛保證「一定讓你吃不完」，笑翻一票人。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
365元鹹酥雞掀跟風 台南推「拜金套餐」：保證吃不完
近日一名女網友抱怨，下班後買了365元的鹹酥雞最後沒吃完，害她因此被男友罵拜金，在網路上引起討論，結果台南市一間鹹酥雞店跟上潮流推出「拜金套餐」，不只價格上有優惠，老闆還說量一定會多到吃不完，讓網友全都笑翻。中時新聞網 ・ 15 小時前
