小惡魔來了！ano來台獻聲浪人祭 6月17日門票全面開賣

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〔記者廖俐惠／台北報導〕2026浪人祭將於11月7日至11月8日在台南安平登場，首波限量盲鳥票種「超海鳥學生票、超海鳥票」前天(11日)剛開賣，隨即被樂迷瘋狂搶購、光速秒殺。主辦單位昨天更是拋出首波重量級卡司震撼彈，正式宣佈邀請到當今日本樂壇最具話題性的「現象級怪物藝人」ano參演，這將是她首度以個人名義在台開唱。

ano來台早有預兆，日前她在直播中被粉絲問及是否有機會來台演出時，便曾透露自己「一直很想去台灣演出」，更神秘暗示「也許有機會」。這段埋下伏筆的互動當時就讓台灣粉絲產生無限遐想，如今謎底揭曉，正是由今年的浪人祭促成了這場美夢成真的跨海之約。

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ano的魅力難以用單一詞彙歸類。出道時，憑藉神似漫畫女主角的精緻臉龐與極具個人特色的怪萌氣質迅速竄紅。隨後更以特立獨行、叛逆且充滿能量的舞台風格擄獲大批台灣死忠粉絲。這份獨一無二的強烈反差，也讓她獲封為充滿致命吸引力的「惡魔級歌手」。

單飛後的ano更成功跨越次文化與主流的疆界，展現出強大的創作才華與多維魅力。2022年她為超人氣動畫《鏈鋸人》獻唱片尾曲《ちゅ、多様性。》，洗腦旋律與招牌舞蹈立刻在全球社群爆紅，官方MV至今已逼近8000萬次點閱。去年她更挺進指標性音樂殿堂，日本武道館舉辦個人大型演唱會，展現恐怖的票房號召力與絕對的現場實力。身兼歌手、演員、模特兒的多重身分，ano在音樂現場總是展現出驚人的反差能量，以風格強烈的唱腔引領獨一無二的「ano旋風」。

隨著盲鳥票券熱烈秒殺，一般票種將於6月17日(三)中午12點在KKTIX售票平台全面啟售。緊接著還有更多國內外精彩陣容將陸續揭曉，欲知2026浪人祭的第一手消息，敬請密切關注官方社群平台與KKTIX售票頁面。

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