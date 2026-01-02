小戴接班人！小六劉芯羽對決台體大選手飲恨 網看球技狂讚：台灣新希望

選手劉芯羽在國小層級的宰制力已到了「無人能敵」的程度。（翻攝自羽協直播）

台灣羽壇女單賽場上，出現了令眾人驚呼的天才少女。目前就讀高雄民權國小六年級的劉芯羽，在2026年第一次全國羽球排名賽中，以國小生之姿一路過關斬將，連克高中選手闖進乙組會內賽。

在今（2日）一場關鍵對決中，面對大她許多歲的台體大選手林愉容，激戰3局後才以些微差距21:23、21:19、16:21落敗。賽後，這位年僅12歲小將因不甘心落下遺憾淚水，其展現出的強大韌性與企圖心，讓無數球迷動容，直呼「台灣女單的新希望出現了」。

劉芯羽在國小層級的宰制力已到了「無人能敵」的程度。在近2年的全國國小盃中，她不僅蟬聯后座，更經常以壓倒性的比分完勝，對手單局往往連10分都拿不到。

由於在同齡女性選手中已尋不著對手，她甚至開始「跨級、跨組」挑戰，曾同時奪下國中組女單與國小六年級男雙的冠軍，無視年齡差距的球風與穩定步伐，被資深教練與裁判評價為遠超同齡水平，簡直像是球后戴資穎年少翻版。

許多資深球迷紛紛將劉芯羽與小戴、安洗瑩等頂尖球星對比。當年小戴是在小六升國一的暑假成功晉升甲組，開啟傳奇生涯；而劉芯羽目前展現出的神力與場上意志，確實有著「天才少女」影子。社群媒體上更有網友幽默表示，如果過去10年錯過了比特幣或台積電的起漲點，那麼2026年絕對不能錯過劉芯羽。

儘管外界對於「小戴接班人」的稱號充滿期待，但更多球迷抱持著守護心態，希望這位才華橫溢的孩子能在不被過度施壓的環境下穩健成長。隨著她即將升上國中，身體素質若能進一步加強並保持健康、遠離傷病，站上世界羽球之巔或許指日可待。

劉芯羽的出現，不僅為台灣羽壇注入一劑強心針，也讓所有熱愛羽球的觀眾開始期待。

