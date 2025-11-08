小戴辛苦了！戴資穎宣布退役 社群感性發聲：謝謝羽毛球帶給我的一切





台灣「羽球一姐」戴資穎昨（7）晚間在個人Facebook宣布正式退役，除了說明自己決定退役的原因外，她也感謝粉絲一直以來的支持，並感性發聲：「謝謝羽毛球帶給我的一切」，強調雖然戴資穎的羽球世代劃下句點，但希望自己的精神能陪伴大家繼續前進，消息一出讓無數球迷不捨。

台灣「羽球一姐」戴資穎昨（7）晚間在個人Facebook宣布正式退役。（圖／戴資穎FB）

戴資穎在文中優先感謝球迷這一路上的關心和陪伴，接著回顧去年深受腳傷所擾的煎熬日子，遺憾地說「當時的痛…和無能為力…是我這輩子永遠都不會忘記的！」由於被迫離開球場，戴資穎沒能在職業生涯裡有完整的結局，她不知道自己需要多久時間才能接受並放下這件事，在不願球迷看見自己脆弱一面的心情下，選擇在社群上公布這個決定。

她也感謝職業生涯中的眾多夥伴，包含給予她支援和照顧的國訓中心、羽球協會，讓她的膝蓋得以完整修復的周文毅醫師，陪伴她多年的合作金庫銀行球隊，持續幫助她復健的阿婷等人，她對於能擁有這一切非常感恩。

戴資穎表示自己還沒有明確的退役規劃，不過「是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了。」最後鄭重地向羽球生涯道別：「謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點。希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」

貼文曝光後也引來大批球迷不捨留言：「永遠的球后辛苦了」「謝謝妳帶給大家每一場精彩的球賽。」「小戴謝謝妳，妳是最棒的！」「很高興活在有你的年代，謝謝你帶給我們精彩的比賽！」

