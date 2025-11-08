小戴退役！陳其邁感性祝福 期許人生新篇章繼續寫下精彩故事
曾在世界球后寶座上停留214週、累積36座國際冠軍的台灣名將戴資穎宣布退役，消息一出讓關注羽球賽事的民眾紛紛表達不捨。高雄市長陳其邁今（8）日獻上祝福，期許她在人生的下一階段，繼續寫下更多精彩的故事，勇敢迎接每一次艱難挑戰。
以「招牌假動作」與「快捷步伐」令對手讚嘆不已的戴資穎，在台灣羽球史上締造了無數「第一」的紀錄。無論在球迷或她自己心中，大家都期盼能親眼見證她奪下夢寐以求的奧運金牌。相信全台民眾仍記得那場扣人心弦的2020東京奧運女子單打決賽，無數人守在電視前為她加油。雖然小戴最終在三局激戰後惜敗，斬獲銀牌，但她拚盡全力、絲毫不懈的精神，深深感動國人。如今因膝傷被迫離開球場，戴資穎帶著萬般不捨，向支持多年的球迷道別。
聽聞戴資穎退役的消息，陳其邁表示，2020年冬季，戴資穎抽空擔任高雄秋冬旅遊觀光大使，走遍市區、也到六龜品山茶嚐美食。雖然她在世界各地征戰不輟，仍心繫高雄，只要與高雄或體育相關的活動受邀，她幾乎都盡力出席；在球場上全力拚搏、相信自我，用精采表現讓高雄市民跟著哭、跟著笑，凝聚感動、鼓舞人心。
「未來一定還會在高雄的許多角落遇見小戴，戴資穎是所有人心中永遠的球后。」陳其邁說，戴資穎的精神將與高雄長存，也祝福她好好休息，體驗不被鬧鐘叫醒的生活，展開人生新篇章，一切順利。
