小手也能擋詐騙！警護童勤務同步宣導「一聽二掛三查證」與交通安全觀念

【警政時報 林家嘉／台中報導】小朋友使用手機與網路遊戲日漸普及，若缺乏防詐觀念，恐一不留神就落入詐騙陷阱。為讓預防犯罪向下扎根，臺中市政府警察局第五分局水湳派出所員警在國小放學護童勤務中，主動向學童宣導反詐騙及交通安全觀念，並以朗朗上口的防詐口訣「一聽二掛三查證」加深記憶，盼提升學童自我保護能力，回家後也能與家長共同築起家庭安全防護網。

警五分局水湳派出所員警利用放學時段向學童宣導反詐與交通安全觀念，吸引孩子專注聆聽。（圖／記者林家嘉翻攝）

水湳派出所警員林冠汶及廖羿甄日前執行巡邏勤務，行經臺中市北屯區陳平國民小學，適逢下午放學，見不少學童在校門口周邊等候家長接送，兩人隨即利用巡邏車上的宣導手板，現場展開一場即席「放學開講」。員警以生活化案例說明詐騙如何透過網路遊戲、通訊軟體接近學童，提醒孩子不要隨意加陌生人好友、不要提供個人與家長資料，遇到可疑情況務必先告知師長或家長；同時帶領學童認識道路標誌、標線及號誌，實際演練「車輛慢看停、行人停看聽」的守則，強化行走與接送時的交通安全觀念。

第五分局分局長劉其賢表示，詐騙手法不斷翻新，被害對象早已不限於成年人，因此分局積極推動「分齡宣導」，針對不同年齡層設計合宜的識詐、防詐與交通安全教材，讓學童在輕鬆互動中建立正確觀念，再把學到的口訣與知識帶回家分享，與家長一同提升警覺，攜手建構全民防詐與交通安全網。

