小手勢爆衝突！雙方互看不順眼 KTV門口鬥毆上演全武行

新北市中和一間KTV於12日凌晨發生嚴重肢體衝突事件，起因是兩個包廂的客人互看不順眼，在樓梯間發生口角，隨後演變成嚴重鬥毆。事件中，人數較少的一方比出不雅手勢，進一步激化矛盾，最終導致雙方在KTV外上演全武行，造成3人受傷送醫。警方已將涉案6名嫌犯帶回調查，並依聚眾鬥毆、傷害罪移送台灣新北地檢署偵辦。

事件發生在12日凌晨2點多，62歲朱姓男子與4名友人在新北市中和一間KTV唱歌後準備離開。當他們從地下室包廂要離開時，在樓梯間與另一間包廂的7個人發生口角，雙方因互看不順眼而情緒激動。朱姓男子比出不雅手勢後，雙方的衝突從言語升級為肢體接觸，店員見狀立即報警。衝突現場十分混亂，監視器畫面顯示，一群黑衣人突然衝向正在路邊等待乘客上車的計程車，肢體衝突越演越烈，甚至打到馬路中央。參與鬥毆的人群絲毫沒有停手的意思，還將人推到計程車上繼續毆打，場面相當激烈。

這場暴力事件造成朱姓男子頭部受傷，前來勸架的朋友也在混亂中掛彩。南勢所長許勝凱表示，全案於警方訊問後，將依涉嫌刑法聚眾鬥毆、傷害罪移請台灣新北地檢署偵辦。雙方當事人彼此並不認識，僅因酒後情緒激動，還有不雅手勢，就演變成街頭全武行。

