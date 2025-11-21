小手大創意 里活動中心牆面變身彩色故事牆

永信國小教師陳誌文（左一），帶領六年級學生在復華里活動中心進行公共藝術彩繪，小手大創意，原本閒置牆面變身為充滿故事性的彩色景觀。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松／永康報導

永康區永信國小教師陳誌文帶領六年級學生走出校園，前往學區復華里活動中心進行公共藝術彩繪行動。原本閒置的牆面在學童們自由揮灑下，瞬間化身為充滿故事性的彩色景觀，展現童心、創意與地方連結的生命力。

由永信國小攜手復華里辦公處及台南市議員李鎮國服務處合作的公共藝術彩繪，以「自由創作、童趣線條、想像無限」為核心，學童們以大膽的色彩與天馬行空的構圖，將心中的幻想世界呈現在社區牆面上，使空間煥然一新。透過創意學童不只是在畫畫，也是在用自己的方式為社區寫下一首色彩的詩。

彩繪活動採取ＰＢＬ（專題式學習）教學設計，引導學生從「如何改善環境」等真實問題出發，親自踏查場地、分組討論主題，再進行草圖設計與完整實作。在過程中，學童們的美感能力、合作態度與解決問題的能力，都在真實任務中被徹底激發。

負責彩繪活動統籌的陳誌文教師表示，學童的筆觸是最真誠的力量，他們用創意把社區變得更美，這就是教育最珍貴的地方。

永信校長吳博明肯定學童們的表現，強調這次行動結合美感教育與公共藝術精神，讓學童有機會走出教室，用行動回饋社區。同時也感謝復華里長王松俊的大力支持，提供安全又開放的創作空間，及議員李鎮國及服務處的協助與鼓勵，讓學童們的創意作品能被更廣泛地看見。

小手大創意，這面彩繪故事牆是孩子送給社區最溫暖的禮物，也是學校、家庭與地方共同築起的美好記憶。