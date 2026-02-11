小手奉茶又按摩 感恩志工一年來照顧

高雄大愛幼兒園舉行感恩茶會，這次很特別，和過去一年照顧他們的慈濟志工一起圍爐，暖心暖胃，小朋友還親自動手做香草按摩棒，也替長輩消除肩頭上的痠痛。

小娃兒今天當接待，要感恩過去一年照顧他們的志工爺爺奶奶。

高雄大愛幼兒園學生 蔡敬禾：「我有奉茶給師姑師伯，是要祝福師姑師伯他們平平安安。」

不只奉茶，他們還教長輩們，手做香草按摩棒。

高雄大愛幼兒園學生 莊芮曛：「不能綁太鬆，因為你綁太鬆，它捶的時候，它就不能捶。」

做完馬上派上用場，舒緩肩頸。

「謝謝，感恩。」

慈濟志工 葉美珍：「小孩他是一個無私，他內心是一個清淨，小孩教我的，叫我內心要清淨。」

用小小孩方式道感恩，也注入活力，這次還跟志工們一起圍爐。

「水餃，金元寶，好不好吃 (好吃)。」

高雄大愛幼兒園園長 陳佩憶：「圍爐的方式，希望把師姑師伯的心再圈近一點，然後可以讓師姑師伯感受到，孩子們暖暖的情意。」

老幼同桌，以最純真的心，彼此相照，也相約在未來的一年，互相陪伴成長。

