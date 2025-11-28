「小手牽大手 運動趣味多」 親子一起動起來！114年臺南市幼兒運動會新營場熱鬧登場
記者許旗成/台南報導
114年臺南幼兒運動會繼11月22日永華場圓滿落幕後，今（29）在新營體育場228公園前草地舉辦第二場，本場次共有58隊、785位幼兒、家長齊聚1,800人一起運動同樂。市長夫人劉育菁代表市長黃偉哲出席活動向現場親子朋友致意，蔡育輝議員、沈家鳯議員、賴惠員立委秘書徐鈺翎、林俊憲立委特助莊淑娟、陳亭妃立委秘書何國禎、王宣貿議員秘書林麗蓉、李宗翰議員蔡詩茵主任、新營區長陳宏田等共同出席「大球傳遞」開幕儀式，祝福每位小小運動員都能享受比賽的樂趣。
市長黃偉哲表示，在幼兒運動會中，看到小朋友們努力完成每一個關卡，家長也陪伴在側共同挑戰，總能感受到滿滿溫馨氛圍。每年透過不同形式的遊戲，親子合作讓孩子在遊戲中培養體能、勇氣與自信，每位完成挑戰的小朋友都能獲得專屬完賽獎牌，留下成長中的美好紀錄。期許未來每一年都有更多家長帶領孩子一起參與運動，讓運動成為孩子最好的成長夥伴。
臺南市政府體育局陳良乾局長表示，體育局持續推動全民運動發展，不論是馬拉松、龍舟、風箏嘉年華，還是幼兒運動會，目的都是希望運動能融入市民的生活，希望市民能在日常生活中培養運動習慣，讓運動成為家庭生活的一部分。幼兒運動會遊戲使用的「滑溜布」開放園方帶回持續在課程中應用，讓孩子平日也能運動同樂。此外，現場還安排五大闖關體驗讓孩子們在挑戰中發展體能。活動最後的「夢幻泡泡秀」更是將氣氛推至最高潮。
臺南市政府體育局表示，幼兒運動會自開辦以來深受親子喜愛，未來將持續推動，打造友善的親子運動環境，讓運動成為孩子成長的重要養分，也提升市民的健康意識與生活品質。
