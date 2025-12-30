小提琴天后慕特元月登臺 演繹約翰・威廉斯電影配樂

記者黃朝琴／臺北報導

「小提琴天后安－蘇菲．慕特音樂會」明年1月23、24日臺北國家音樂廳登場，指揮莉娜．岡薩雷斯．格拉納多斯，帶領NSO國家交響樂團，德國知名小提琴家慕特將以絕美琴音，首次在臺灣演繹電影音樂巨擘演繹約翰・威廉斯的橫跨數十年的電影經典作品，帶領樂迷穿越星際與傳奇，展現挑戰跨界、擁抱創新的堅定熱誠，以天后風範再現古典樂派美好樂章。

主辦單位牛耳藝術表示，慕特多次訪問臺灣，與樂迷建立深刻緊密關係，對臺灣的情感格外深厚，只要有亞洲巡演，臺灣是必訪之地。為延續她推動教育與文化交流的理念，這次音樂會特別推出「青年 1+1」計畫，12至23歲青年皆可申請，一張青年票與一張陪同票皆享 6 折優惠，邀樂迷在她的絕美琴音與宏觀的人文視野，見證一代小提琴天后的風範。

小提琴家安－蘇菲．慕特（Anne－Sophie Mutter）在國際樂壇屹立50年，1963年生於德國，從小就是音樂天才，13歲與哥哥一起參加知名的琉森音樂節，被指揮家卡拉揚發掘，成為欽點的神童，從此開啟她輝煌的音樂生涯。

1979年，慕特與卡拉揚合作灌錄生平第一張貝多芬「小提琴協奏曲」的錄音，至今仍為樂迷津津樂道；1998年慕特與鋼琴搭檔藍伯特攜手錄製「貝多芬小提琴奏鳴曲」全集，獲得葛萊美獎殊榮，亦是許多樂迷的必收名盤。

慕特的琴音如光、身影如詩，年輕時以一身露肩禮服與史特拉底瓦里名琴成為樂迷心中的女神。慕特與電影音樂巨擘約翰・威廉斯（John Williams）的合作，是近年來古典樂壇最具話題性的跨界結合。2017年合作以來，慕特成功地將威廉斯為她量身創作的《第二號小提琴協奏曲》和多首經典電影配樂帶上頂級音樂廳的舞臺。

慕特發行超過70張專輯，獲獎無數，走遍世界知名音樂廳、琴音感動跨世代人心，對巴赫、莫札特、貝多芬、布拉姆斯等德奧經典作品的演繹被公認為權威標竿，無疑是當代最偉大的小提琴家之一。2023年慕特榮獲德國Opus Klassik最佳樂器演奏家，至今已是樂壇公認的小提琴女神，持續帶著樂迷探索浩瀚的古典音樂世界

慕特除以精湛的琴藝征服世界，更重視教育與傳承，慕特曾說「唯有能說故事的音樂，才能真正打動人心。而我正走在尋找下一位說書人的路上。」2008年慕特成立「安．蘇菲．慕特基金會」，透過教授大師班、帶領青年巡演、提供樂器及保險、協助尋找老師、安排試奏與大師班、甚至邀請作曲家為優秀青年譜曲，全力支持下一代音樂家。她以推動當代音樂與提攜後進的宏大精神，深深啟發無數習琴學子，成為全球最具影響力的音樂家之一。

慕特曾接受德國《Focus 焦點雜誌》專訪時詢及「世界巡演最特別的一站」時，她毫不猶豫地回答：「臺灣！」。她表示，臺灣擁有大量年輕而熱情的觀眾，他們對歌劇與古典音樂的喜愛超乎想像，在臺灣學樂器、走進音樂廳甚至被視為「超級酷」的事。

小提琴天后安－蘇菲．慕特以一身露肩禮服與史特拉底瓦里名琴成為樂迷心中的女神。（牛耳藝術提供）

「小提琴天后安－蘇菲．慕特音樂會」明年1月23、24日臺北國家音樂廳登場。（牛耳藝術提供）

小提琴家安－蘇菲．慕特，發行超過70張專輯，獲獎無數，至今已是樂壇公認的小提琴女神。（牛耳藝術提供）

小提琴家安－蘇菲．慕特在國際樂壇屹立50年。（牛耳藝術提供）

小提琴家安－蘇菲．慕特與電影音樂巨擘約翰・威廉斯合作，是近年古典樂壇最具話題性的跨界結合。（牛耳藝術提供）