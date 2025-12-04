小提琴天后慕特明年初造訪 首度在台演繹電影音樂大師名曲

小提琴天后安‧蘇菲‧慕特明年一月下旬將訪台。（牛耳藝術提供）

當代樂壇最受推崇的小提琴天后安‧蘇菲‧慕特（Anne-Sophie Mutter）明年1月下旬將訪台， 在台北國家音樂廳舉行兩場音樂會，並首次把電影音樂巨擘約翰・威廉斯的作品獻給本地樂迷，展現她挑戰跨界、擁抱創新的堅定熱誠。

慕特13歲被指揮帝王卡拉揚發掘，從此開啟輝煌的音樂生涯。屹立樂壇至今半世紀，她的影響力已深植古典音樂的核心。她對巴赫、莫札特、貝多芬和布拉姆斯等德奧經典作品的演繹被公認為權威標竿，發行超過70張專輯，獲獎無數，無疑是當代最偉大的小提琴家之一。

古典成就已達頂峰，慕特對創新音樂的熱誠從未停歇。她堅信音樂必須與時俱進，曾說：「我對於演出當代音樂感到自豪。」作為堅定的創新音樂推動者，迄今已舉行35部作品的世界首演。這份作曲家名單星光熠熠，展現她在音樂史上的先鋒地位，包括湯瑪士・阿德斯（Thomas Adès）、潘德列茨基（Krzysztof Penderecki）、馬克斯・李希特（Max Richter）和約翰・威廉斯（John Williams）等大師，塑造當代小提琴音樂的風景線。

慕特與電影音樂巨擘約翰・威廉斯（John Williams）的合作，是近年古典樂壇最具話題性的跨界結合。自2017年以來，慕特成功將威廉斯為她量身創作的《第二號小提琴協奏曲》和多首經典電影配樂登上頂級音樂廳的舞台。本次音樂會，她將與指揮家莉娜・岡薩雷斯・格拉納多斯（Lina González-Granados）及 NSO 國家交響樂團合作，以絕美琴音演繹威廉斯橫跨數十年的電影經典，帶領樂迷穿越星際與傳奇。

重視教育與傳承的慕特說過：「唯有能說故事的音樂，才能真正打動人心。而我，正走在尋找下一位說書人的路上。」她於1997年成立「安．蘇菲．慕特之友協會」，2008 年成立同名基金會，透過教授大師班、帶領青年巡演、提供樂器及保險、協助尋找老師、安排試奏與大師班，並邀請作曲家為優秀青年譜曲，全力支持下一代音樂家。

慕特對台灣的情感格外深厚，德國《Focus 焦點雜誌》專訪問她世界巡演中、最特別的是哪一站，她毫不猶豫回答：「台灣！」她表示，台灣擁有大量年輕而熱情的觀眾，他們對歌劇與古典音樂的喜愛超乎想像。為延續她推動教育與文化交流的理念，本次音樂會推出「青年 1+1」計畫：12–23 歲青年皆可申請，一張青年票與一張陪同票皆享 6 折優惠，邀請樂迷親自見證一代小提琴天后的風範。

小提琴天后 安．蘇菲．慕特

𝐴𝑛𝑛𝑒-𝑆𝑜𝑝ℎ𝑖𝑒 𝑀𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑦𝑠 𝐽𝑜ℎ𝑛 𝑊𝑖𝑙𝑙𝑖𝑎𝑚𝑠

12/8（週一）上午10點 富邦卡友、賓士卡友、MNA金.銀卡會員 #部分票區優先預購

12/9（週二）中午12點 #全面啟售

1 / 23 (週五) 19：45 台北國家音樂廳

1 / 24 (週六) 19：45 台北國家音樂廳

指揮｜莉娜・岡薩雷斯・格拉納多斯

樂團｜NSO 國家交響樂團

約翰．威廉斯：

*鐘聲頌歌

第二號小提琴協奏曲

*航向夢幻島，選自電影《虎克船長》

*電影《第三類接觸》選粹

為摩托車與小提琴所作的詼諧曲，選自電影《聖戰奇兵》

海倫娜的主題，選自電影 《印第安納瓊斯：命運輪盤》

決鬥，選自電影《丁丁歷險記：獨角獸號的秘密》

*授勳會場與終曲，選自電影《星際大戰四部曲：曙光乍現》

芮的主題，選自電影《星際大戰：原力覺醒》

安然相伴，選自電影《啞女生涯原是夢》

嘿美的主題，選自電影《哈利波特：神秘的魔法石》

*Orchestra only

