小提琴天后慕特50週年全球巡演 臺北啟航

記者黃朝琴／臺北報導

德國知名小提琴天后慕特職業生涯50週年全球巡演，首站音樂會本月23、24日將於臺北國家音樂廳登場，指揮莉娜．岡薩雷斯．格拉納多斯，帶領NSO國家交響樂團，曲目橫跨經典與當代；慕特首次在臺灣以絕美琴音，演繹約翰・威廉斯橫跨數十年電影經典配樂，帶領樂迷穿越星際與傳奇，展現挑戰跨界、擁抱創新的堅定熱誠，以天后風範再現古典樂派美好樂章。

《小提琴天后安－蘇菲．慕特音樂會》1月23、24日在臺北國家音樂廳登場；在密集巡演之餘，慕特仍不忘提攜年輕世代，1月26日將於國家兩廳院演奏廳親自主持大師班，指導臺灣青年小提琴家，期待透過面對面傳承，讓國際級的音樂精神在臺灣持續生根。

安．蘇菲．慕特(Anne－Sophie Mutter)今年正式迎來職業生涯第50個年頭，全球巡演新篇章首站由她親自選在臺北。慕特抵臺後直言，臺灣樂迷長年展現的音樂涵養與熱情，讓她決定把這個極具紀念意義的時刻，第一個分享給臺北。

慕特提到，本週末臺北場音樂會曲目橫跨經典與當代，其中大量選入約翰．威廉斯的電影配樂，因為他的音樂能跨越世代界線，正是音樂存在的意義。每一個電影主題曲，都像擁有自己的宇宙，她會不斷調整演奏方式，讓自己真正融入不同作品。

除了舞台演出，慕特也將在臺北搶先推出3月才正式發行的新專輯《東西交匯 East Meets West》。這張專輯聚焦當代音樂，她親自擔任製作人，與慕特基金會歷屆獎助學金得主共同錄製。她形容這個系列象徵「勇氣、獨立與開放」，也是她希望傳遞給下一代音樂家的核心價值。

談到當代音樂，慕特以堅定且充滿熱情的語氣指出，演奏新作時，往往成為作品的「第一位詮釋者」，不必背負傳統框架或既定期待，反而擁有完全的自由。本週臺北場音樂會的安可曲，她也選擇以當代作品慶祝50週年，其中包括伊朗作曲家達維希(Aftab Darvishi)為她量身創作的主打曲目《Likoo》，也會在臺北迎來亞洲首演。

慕特透露，《Likoo》是一首關於自由、人權，以及面對失去的憂傷之歌。她強調，「在這個混亂的世界裡，如果能把痛苦轉化成愛與團結，會讓我們更強大。」這份信念也正是她50年音樂生涯不斷向前的力量來源。

慕特在國際樂壇屹立50年，1963年生於德國，從小就是音樂天才，13歲與哥哥一起參加知名的琉森音樂節，被指揮家卡拉揚發掘，成為欽點的神童，從此開啟她輝煌的音樂生涯。

主辦單位牛耳藝術表示，慕特多次訪問臺灣，與樂迷建立深刻緊密關係，對臺灣的情感格外深厚，只要有亞洲巡演，臺灣是必訪之地。為延續她推動教育與文化交流的理念，這次音樂會特別推出「青年 1+1」計畫，12至23歲青年皆可申請，一張青年票與一張陪同票皆享6折優惠，邀樂迷在她的絕美琴音與宏觀的人文視野，見證一代小提琴天后的風範。

小提琴天后安．蘇菲．慕特1月23、24日在臺北國家音樂廳舉行2場音樂會。（牛耳藝術提供）

小提琴天后安．蘇菲．慕特職業生涯50週年全球巡演音樂會，首站選在臺北啟航。（牛耳藝術提供）