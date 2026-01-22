小提琴天后慕特50週年全球巡演 臺北啟航
記者黃朝琴／臺北報導
德國知名小提琴天后慕特職業生涯50週年全球巡演，首站音樂會本月23、24日將於臺北國家音樂廳登場，指揮莉娜．岡薩雷斯．格拉納多斯，帶領NSO國家交響樂團，曲目橫跨經典與當代；慕特首次在臺灣以絕美琴音，演繹約翰・威廉斯橫跨數十年電影經典配樂，帶領樂迷穿越星際與傳奇，展現挑戰跨界、擁抱創新的堅定熱誠，以天后風範再現古典樂派美好樂章。
《小提琴天后安－蘇菲．慕特音樂會》1月23、24日在臺北國家音樂廳登場；在密集巡演之餘，慕特仍不忘提攜年輕世代，1月26日將於國家兩廳院演奏廳親自主持大師班，指導臺灣青年小提琴家，期待透過面對面傳承，讓國際級的音樂精神在臺灣持續生根。
安．蘇菲．慕特(Anne－Sophie Mutter)今年正式迎來職業生涯第50個年頭，全球巡演新篇章首站由她親自選在臺北。慕特抵臺後直言，臺灣樂迷長年展現的音樂涵養與熱情，讓她決定把這個極具紀念意義的時刻，第一個分享給臺北。
慕特提到，本週末臺北場音樂會曲目橫跨經典與當代，其中大量選入約翰．威廉斯的電影配樂，因為他的音樂能跨越世代界線，正是音樂存在的意義。每一個電影主題曲，都像擁有自己的宇宙，她會不斷調整演奏方式，讓自己真正融入不同作品。
除了舞台演出，慕特也將在臺北搶先推出3月才正式發行的新專輯《東西交匯 East Meets West》。這張專輯聚焦當代音樂，她親自擔任製作人，與慕特基金會歷屆獎助學金得主共同錄製。她形容這個系列象徵「勇氣、獨立與開放」，也是她希望傳遞給下一代音樂家的核心價值。
談到當代音樂，慕特以堅定且充滿熱情的語氣指出，演奏新作時，往往成為作品的「第一位詮釋者」，不必背負傳統框架或既定期待，反而擁有完全的自由。本週臺北場音樂會的安可曲，她也選擇以當代作品慶祝50週年，其中包括伊朗作曲家達維希(Aftab Darvishi)為她量身創作的主打曲目《Likoo》，也會在臺北迎來亞洲首演。
慕特透露，《Likoo》是一首關於自由、人權，以及面對失去的憂傷之歌。她強調，「在這個混亂的世界裡，如果能把痛苦轉化成愛與團結，會讓我們更強大。」這份信念也正是她50年音樂生涯不斷向前的力量來源。
慕特在國際樂壇屹立50年，1963年生於德國，從小就是音樂天才，13歲與哥哥一起參加知名的琉森音樂節，被指揮家卡拉揚發掘，成為欽點的神童，從此開啟她輝煌的音樂生涯。
主辦單位牛耳藝術表示，慕特多次訪問臺灣，與樂迷建立深刻緊密關係，對臺灣的情感格外深厚，只要有亞洲巡演，臺灣是必訪之地。為延續她推動教育與文化交流的理念，這次音樂會特別推出「青年 1+1」計畫，12至23歲青年皆可申請，一張青年票與一張陪同票皆享6折優惠，邀樂迷在她的絕美琴音與宏觀的人文視野，見證一代小提琴天后的風範。
小提琴天后安．蘇菲．慕特1月23、24日在臺北國家音樂廳舉行2場音樂會。（牛耳藝術提供）
小提琴天后安．蘇菲．慕特職業生涯50週年全球巡演音樂會，首站選在臺北啟航。（牛耳藝術提供）
其他人也在看
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 12
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 291
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 23
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 60
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 7
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 25
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 56
WBC》李政厚才剛宣布要打韓國隊！ 一度在洛杉磯機場被扣留
MLB美國職棒舊金山巨人隊韓籍外野手李政厚在昨天啟程前往美國時宣布，自己將會參加3月的WBC世界棒球經典賽，不過今天卻傳出意外插曲，他到洛杉磯機場時被扣留，但已經獲得釋放。TSNA ・ 2 小時前 ・ 1
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 8
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 89