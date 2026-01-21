小提琴天后慕特50週年首站 選台北原因公開

小提琴天后安．蘇菲．慕特(Anne-Sophie Mutter)今年正式迎來職業生涯第50個年頭，全球巡演的新篇章首站由她親自選在台北。慕特在21日抵台後立刻接受電視台專訪，多次提到「與觀眾的連結」，並直言正是台灣樂迷長年展現的音樂涵養與熱情，讓她決定把這個極具紀念意義的時刻第一個分享給台北。

談起本週末登場的台北場音樂會曲目橫跨經典與當代，其中大量選入約翰．威廉斯的電影配樂。慕特分享每一個電影主題曲都像擁有自己的宇宙，因此她會不斷調整演奏方式，讓自己真正融入不同作品。她特別提到約翰．威廉斯的音樂能跨越世代界線，正是音樂存在的意義。

除了舞台演出，慕特也將在台北搶先推出三月才正式發行的新專輯《東西交匯 East Meets West》。這張專輯聚焦當代音樂，由她親自擔任製作人，與慕特基金會歷屆獎助學金得主共同錄製。她形容這個系列象徵「勇氣、獨立與開放」，也是她希望傳遞給下一代音樂家的核心價值。

談到當代音樂，慕特語氣堅定又充滿熱情。她指出，演奏新作時，往往成為作品的「第一位詮釋者」，不必背負傳統框架或既定期待，反而擁有完全的自由。本週音樂會的安可曲，她也選擇以當代作品慶祝50週年，其中包括伊朗作曲家達維希(Aftab Darvishi)為她量身創作的主打曲目《Likoo》，也會在台北迎來亞洲首演。

慕特透露，《Likoo》是一首關於自由、人權，以及面對失去的憂傷之歌。她強調，「在這個混亂的世界裡，如果能把痛苦轉化成愛與團結，會讓我們更強大。」這份信念也正是她50年音樂生涯不斷向前的力量來源。

在密集巡演之餘，慕特仍不忘提攜年輕世代，26日將於國家演奏廳親自主持大師班，指導台灣青年小提琴家。她期待透過面對面的傳承，讓國際級的音樂精神在台灣繼續生根。(編輯：楊翎)