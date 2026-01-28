中央社

小提琴家哈德利希獨奏會 (圖)

小提琴家奧古斯汀・哈德利希（Augustin Hadelich）（圖）4月再度訪台，攜手長年好友鋼琴家查爾斯・歐文（Charles Owen），以小提琴與鋼琴二重奏的形式，與樂迷分享私密音樂對話。

（牛耳藝術提供）

中央社記者趙靜瑜傳真 115年1月28日

