小提琴家慕特大師班開放觀摩旁聽 (圖)

生活中心／綜合報導12強台灣隊奪冠，讓台灣國球熱再起！緊接著登場的WBC經典賽，在東京巨蛋開打，台灣四場昨晚開賣通通被秒殺。球迷們甚至連點進去買票，都沒辦法，因為網站伺服器直接掛掉，有熱血球迷甚至直接買機票飛日本，排隊買現場票，千方百計，就是要進場！中職會長蔡其昌也回應，說之後會在東京找場地辦應援晚會。還記得1年多前這一幕嗎？台灣隊一步一步走向冠軍之路，讓國球熱再度沸騰！也讓3月就要登場的WBC經典賽，人氣夯到不行。訂票網頁滑呀滑，台灣隊從5號開始，連打四天，分別對上奧日捷韓，通通都沒票。台灣隊賽程票都搶售一空（圖／民視新聞）搶票民眾Jerry：「剛好在外面跟別人吃飯，然後甚至走在路上，我都一直在按那個重新整理，就這樣一路試到了十點多，然後十點多發現，台韓場次已經賣完了，我就想說算了，那就只要有臺灣場，我就趕快先買，所以我就這樣刷了六個小時，然後六個小時搶到零張票。」日方開出四大平台，只有eplus有海外版，但售票時間一到，伺服器立刻被癱瘓，完全進不去！不少台灣球迷用VPN，再借來日本手機，轉戰Lawson售票系統，但深夜近12點，還有64萬人在排隊，好吧先睡一覺再說。沒想到起床看，竟還有57萬人在線等。聲源：搶票民眾Momo：「日本的（售票平台）一開始也滿卡的，然後大概情況一直到七點多左右，日本的可以登進去的，然後也可以買的，但是海外的還不能買，可是這個時候ePlus，已經沒有什麼票了，日本場的都沒有了，然後台韓的也沒有了，只剩什麼台捷跟台澳，但也沒有什麼好位置了。」粉絲大哀號，機加酒都買好了，結果搶不到票！無奈之餘，只剩一句在東京看轉播也沒關係啦。但大家先別灰心，WBC官方宣布，製作官方門票轉售平台，更有不少台灣人，當機立斷，直接飛到東京巨蛋，現場排隊，搶實體票。粉絲大哀號，機加酒都買好了，結果搶不到票（圖／民視新聞）中華職棒會長蔡其昌：「（希望可以）市區有一個，找一個室內的場地，然後我們舉辦類似像，台灣之夜這種活動，讓當天買不到球迷的這些，台灣的所有的鄉親好朋友，都可以到那個地方去加油應援。」東京巨蛋實況空拍紀錄下，長長隊伍。不過，幸運搶到票的球迷，不只能穿Taiwan黑帽踢入場，新款隊服亮相，球員同款，就等球迷掏錢買！中華職棒會長蔡其昌：「怕大家要去東京加油，時間會來不及，下個禮拜開始，應該陸續就會（開賣），請大家再注意一下，中華職棒聯盟的官方網站，記得不要再被詐騙了，我們沒有隨便授權給人家。」加緊腳步生產，要讓東京巨蛋，再次成為，台灣主場！原文出處：經典賽C組三月東京巨蛋開戰! "台灣場次"門票秒殺

民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發表留言