小提琴家慕特大師班開放觀摩旁聽 (圖)
當代小提琴天后安・蘇菲・慕特（Anne-Sophie Mutter）（圖）將展開登台50週年巡演，巡演首站獻給台灣。除了兩場音樂會之外，大師班將開放觀摩旁聽。
（NSO國家交響樂團提供）
中央社記者趙靜瑜傳真 115年1月17日
其他人也在看
香港金像獎悄悄取消「最佳亞洲華語電影」 台灣連霸紀錄被迫中斷⋯官方僅回三個字
香港電影金像獎日前展開首輪投票，然而公布的參選名單與規則卻在影壇投下震撼彈。除了多部話題港片如黃秋生主演的《不赦之罪》神祕失蹤外，官方更被發現無預警取消了設立多年的「最佳亞洲華語電影」獎項。這意味著包括台灣、中國大陸及星馬等地的優秀華語片，今年將集體缺席這場香江影壇盛事。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 4
2026金球獎／《混沌少年時》還在拿獎！16歲歐文庫柏刷新得獎紀錄
2026金球獎台灣時間12日早上舉行頒獎典禮，影集《混沌少年時》抱回四項大獎，為影集類最大贏家，包括最佳女配角、迷你劇集及電視電影男主角以及最佳迷你劇集及電視電影，現年16歲的歐文庫柏（Owen Cooper）榮獲最佳男配角，成為該獎項最年輕得主。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 天前 ・ 發表留言
「GFRIEND」YUJU下月寶島獻第一次 念念不忘台灣珍奶
韓國女團「GFRIEND」成員YUJU多次來台演出，也曾以選秀節目導師身分造訪台灣，2月27日將在國際級的音樂表演殿堂Billboard Live TAIPEI（簡稱 BBLTP）舉辦台灣首次個人專場演出，她直呼「迫不及待」，並預告除個人作品，也會準備翻唱歌曲。太報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
經典賽C組三月東京巨蛋開戰! "台灣場次"門票秒殺
生活中心／綜合報導12強台灣隊奪冠，讓台灣國球熱再起！緊接著登場的WBC經典賽，在東京巨蛋開打，台灣四場昨晚開賣通通被秒殺。球迷們甚至連點進去買票，都沒辦法，因為網站伺服器直接掛掉，有熱血球迷甚至直接買機票飛日本，排隊買現場票，千方百計，就是要進場！中職會長蔡其昌也回應，說之後會在東京找場地辦應援晚會。還記得1年多前這一幕嗎？台灣隊一步一步走向冠軍之路，讓國球熱再度沸騰！也讓3月就要登場的WBC經典賽，人氣夯到不行。訂票網頁滑呀滑，台灣隊從5號開始，連打四天，分別對上奧日捷韓，通通都沒票。台灣隊賽程票都搶售一空（圖／民視新聞）搶票民眾Jerry：「剛好在外面跟別人吃飯，然後甚至走在路上，我都一直在按那個重新整理，就這樣一路試到了十點多，然後十點多發現，台韓場次已經賣完了，我就想說算了，那就只要有臺灣場，我就趕快先買，所以我就這樣刷了六個小時，然後六個小時搶到零張票。」日方開出四大平台，只有eplus有海外版，但售票時間一到，伺服器立刻被癱瘓，完全進不去！不少台灣球迷用VPN，再借來日本手機，轉戰Lawson售票系統，但深夜近12點，還有64萬人在排隊，好吧先睡一覺再說。沒想到起床看，竟還有57萬人在線等。聲源：搶票民眾Momo：「日本的（售票平台）一開始也滿卡的，然後大概情況一直到七點多左右，日本的可以登進去的，然後也可以買的，但是海外的還不能買，可是這個時候ePlus，已經沒有什麼票了，日本場的都沒有了，然後台韓的也沒有了，只剩什麼台捷跟台澳，但也沒有什麼好位置了。」粉絲大哀號，機加酒都買好了，結果搶不到票！無奈之餘，只剩一句在東京看轉播也沒關係啦。但大家先別灰心，WBC官方宣布，製作官方門票轉售平台，更有不少台灣人，當機立斷，直接飛到東京巨蛋，現場排隊，搶實體票。粉絲大哀號，機加酒都買好了，結果搶不到票（圖／民視新聞）中華職棒會長蔡其昌：「（希望可以）市區有一個，找一個室內的場地，然後我們舉辦類似像，台灣之夜這種活動，讓當天買不到球迷的這些，台灣的所有的鄉親好朋友，都可以到那個地方去加油應援。」東京巨蛋實況空拍紀錄下，長長隊伍。不過，幸運搶到票的球迷，不只能穿Taiwan黑帽踢入場，新款隊服亮相，球員同款，就等球迷掏錢買！中華職棒會長蔡其昌：「怕大家要去東京加油，時間會來不及，下個禮拜開始，應該陸續就會（開賣），請大家再注意一下，中華職棒聯盟的官方網站，記得不要再被詐騙了，我們沒有隨便授權給人家。」加緊腳步生產，要讓東京巨蛋，再次成為，台灣主場！原文出處：經典賽C組三月東京巨蛋開戰! "台灣場次"門票秒殺民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 87
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 43
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 131
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 17
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 46
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 234
連遭5劇組換角！82歲「國民阿嬤」出面控訴：藝人退休金養老金都沒有
曾在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中，以真摯祖孫情逼哭百萬觀眾的「國民阿嬤」王滿嬌，現年已82歲。出道超過60年、演活無數長輩角色的她，近日接受訪問時罕見卸下心防，眼眶泛紅地揭露演藝圈現實面。她透露自己光是在2025年就慘遭5部戲莫名換角，讓她心碎感嘆：「人年紀大了，真的就是不管用。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 52
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 19 小時前 ・ 25
iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !
2026 年才剛開始，有人才剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！電獺少女 ・ 20 小時前 ・ 13
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 49
玖壹壹春風擦撞賓士 車主1舉動暖到他：好人一生平安
本土天團玖壹壹成員春風在社群發文，表示自己擦撞到一輛賓士車，由於對方體諒他趕時間工作而未報警處理，事後他主動發文尋找車主，堅持要負責修車費用，誠懇態度獲得網友大讚。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 11
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 1
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 115
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 659
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 98