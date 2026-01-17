小提琴家慕特舉辦大師班 開放近距離觀摩旁聽

（中央社記者趙靜瑜台北17日電）當代小提琴天后安・蘇菲・慕特（Anne-Sophie Mutter）將展開登台50週年巡演，巡演首站獻給台灣。除了兩場音樂會之外，大師班也將開放觀摩旁聽。

根據NSO國家交響樂團發布的新聞資料，這次慕特與NSO國家交響樂團攜手演出音樂會之際，也舉辦大師班，由國家交響樂團進行前期規劃與統籌，目前已經選出大師班最終入選接受指導的青年小提琴家為張惜晨、吳昕叡及李楷希（Kasey Li）。

主辦單位這次也開放旁聽名額，邀請國中以上音樂學子與古典音樂相關工作者進入現場，親身感受慕特在教學中展現的音樂洞察、詮釋深度與藝術思維。大師班規劃互動交流環節，讓參與者有機會直接與大師對話。這次大師班旁聽申請自即日起至1月19日17時截止，採線上報名方式辦理。（編輯：李亨山）1150117