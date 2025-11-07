小提琴家遭逼車攔停砍傷手腕「功力大減」 惡煞賠償終判1年半
【記者張欽/台北報導】小提琴演奏家陳譽2022年1月6日晚間開車行經新北市三重區，因併行白色休旅車突然切換車道，他按喇叭示意提醒竟惹惱該車駕駛鄭順翔，不僅遭鄭男追車沿途按喇叭，鄭男還趁等紅燈時攔車對陳男飆罵三字經，甚至持刀砍傷陳男左手腕，致陳男傷癒後無法恢復小提琴演奏水準，一審認鄭男雖認罪，但他曾犯下多起行車糾紛傷人、恐嚇等案，不宜輕縱，依傷害罪重判4年，上訴後，鄭男與陳男和解，高院酌減改判他1年半，全案再上訴後，最高法院今駁回定讞。
一審法院判決指出，鄭順翔於2022年1月6日晚間駕駛白色休旅車行經新北市三重區正義北路往龍門路方向，在正義北路與長壽街口時，因變換車道被在旁駕車的陳譽按喇叭示警，竟心生不滿，隨即對陳譽追車並試圖攔車，當晚9時02分許，陳男在義北路與龍門路口停等紅燈停時，鄭男竟持水果刀下車打開陳男的車門，直接持刀刺向陳男胸口及太陽穴10幾下，陳男因本能反應舉左手抵擋，致刀刃插入其左手前臂。
鄭順翔行刺後還揮拳毆打陳譽眼睛，最後致陳譽左手前臂深度切割傷、左手第三及第四指屈肌刺傷斷裂、左側正中神經之掌面分支受損、疑雙眼挫傷致雙眼異常瞳孔反射等傷害，鄭男行兇後還將水果刀自陳譽左手前臂拔出，再徒手破壞陳譽車輛的左照後鏡，洩憤後才返回自己的車上。
法官審理認定鄭順翔傷害犯行，因陳譽受傷治癒後，演奏能力與強度已下降，但仍能成為回復小提琴家身分，未達重傷害程度，而鄭男在警詢及偵查時均不認罪，直到法院審理才認罪，並表達和解意願，但陳譽認一直沒收到鄭男慰問，一審將審結才想和解，心裡不舒服，仍請法院重判。
法官審酌鄭順翔造成陳譽傷害的程度，且鄭男自2014年致2022年間犯下多起行車糾紛導致傷人、恐嚇等案件，顯然不知悔改，不宜輕縱，日前依傷害罪重判他4年徒刑。
全案上訴二審後，鄭順翔最終與陳譽和解，高院因此酌減撤銷原判決，依傷害罪改談鄭男1年半。全案再上訴三審後，最高法院認二審判決認定及量刑並無違誤，今駁回上訴，全案定讞。
