小提琴巨擘卡瓦科斯 攜手指揮大師葛拉夫與NSO展開巡演

小提琴巨擘卡瓦科斯（Leonidas Kavakos）再度來臺。繼去年（113年）10月率領阿波羅樂集來臺獲得熱烈迴響後，今年將於12月12日至14日攜手指揮大師漢斯．葛拉夫（Hans Graf）與國家交響樂團NSO，在臺北國家音樂廳、苗北藝文中心演藝廳、高雄衛武營音樂廳，為臺灣樂迷獻演氣勢磅礡的音樂盛宴。三場巡演將帶來柴科夫斯基的D大調小提琴協奏曲以及拉赫瑪尼諾夫的第三號交響曲，其中臺北場次亦將世界首演青年作曲家施維哲於樂無界計畫之「一分鐘交響曲作曲」的創作《晨曦》。

三場巡迴音樂會將演出柴科夫斯基的D大調小提琴協奏曲，以及拉赫瑪尼諾夫的A小調第三號交響曲。柴科夫斯基協奏曲是四大小提琴協奏曲之一，創作初期因技巧艱澀曾被傳奇小提琴家萊奧波德．奧爾批評為「無法演奏之作」，但歷史證明這些評價過於短視。作品旋律繾綣、交響磅礡，後來逐漸在世界樂壇獲得廣泛認可，而最初拒絕此曲的奧爾，也最終將其納入曲目並公開演出。拉赫瑪尼諾夫第三號交響曲則是作曲家的最後一部交響作品，充滿簡潔明快與浪漫氣息，三個樂章巧妙結合抒情、活力與莊嚴。尾聲中，「末日經」動機與前導主題交織，為全曲帶來收束。