小提琴巨星哈德利希4月來台 與鋼琴搭檔展開音樂對話

小提琴家奧古斯汀・哈德利希將於4月來台舉行二重奏。（牛耳藝術提供）

小提琴家奧古斯汀・哈德利希 (Augustin Hadelich) 將於4月7日至8日台北國家音樂廳，攜手長期合作夥伴、鋼琴家查爾斯・歐文（Charles Owen），​​以小提琴與鋼琴二重奏的形式，展開一場更私密、更著重「音樂對話」的演出。

曲目匯聚6首經典，橫跨3個世紀。從巴洛克的結構美感、印象派的色彩流動，到法國現代主義、日本當代語彙與俄羅斯新古典與作品，並包含無伴奏小提琴曲目，展現哈德利希駕馭不同時代風格的深厚功力，也反映他近年對聲音成熟度與音樂誠實性的思考。不追求炫技，而是回到如何讓每一個聲音自然地被聽見。

廣告 廣告

2023年首度來台舉行獨奏會、2024年以二重奏形式再訪，去年更首度攜手柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團於亞洲演出，哈德利希以細膩真誠的音樂語言，逐漸累積屬於台灣樂迷的共同記憶。他逐漸把這裡視為能夠放慢腳步、嘗試不同聲音層次，並與觀眾建立深度交流的所在。

哈德利希長年與柏林愛樂、維也納愛樂、紐約愛樂等世界頂尖樂團合作，被國際音樂媒體評選為演出行程最密集的獨奏家之一。哈德利希精湛的技藝、飽含深情的演奏備受讚譽，同行更稱他為「音樂中的音樂家」(musician’s musician)。2025/26 樂季，不僅獲邀為波士頓交響樂團駐團音樂家，更排滿與北美五大、柏林愛樂、維也納愛樂等歐陸天團的合作。指揮大師尼爾森斯說：「自首次合作以來，哈德利希細緻而高亢的音色始終深深吸引觀眾，我們非常高興宣布他成為駐團藝術家。」

鋼琴家查爾斯．歐文形容哈德利希的演出有個性、會說故事。（牛耳藝術提供）

哈德利希亦投入教學與音樂推廣。身為耶魯音樂學院教授，他持續錄製教學影片、舉辦大師班，並在社群平台分享樂譜解析與演奏觀念，開設《Ask Augustin》線上單元回應年輕音樂家的提問，他曾說：「教學讓我重新理解音樂的本質。當孩子被美好的聲音吸引，自然會願意面對練習的困難。」

哈德利希也投入改編樂曲，本次音樂會曲目中的德．葛利尼〈頌歌〉選自《聖身奧妙歌》，正是由他親自改編。疫情期間，他更一人完成小提琴與鋼琴雙重錄音，展現創作形式上的突破與彈性。

在波士頓交響樂團駐團期間，他亦參與「音樂啟蒙計畫」（Project STEP），與青年學生共同演出，持續拓展音樂的影響力。本次音樂會，主辦單位也推出「青少年 1+1 音樂計畫」，提供 23 歲以下青年與一名陪同者六折優惠，邀請更多年輕世代走進音樂廳。

本次演出的搭檔鋼琴家查爾斯・歐文曾形容哈德利希：「他的演奏不僅完美無瑕，而且有思想、個性，會說故事。用一個詞形容就是『溝通力』──他用琴聲建立真正的對話。」兩人以精準細節與流暢線條感著稱，2022 年共同推出專輯《波西米亞傳奇》（Bohemian Tales），獲葛萊美獎提名，並四度獲選為《留聲機》雜誌編輯之選獎，外媒評為：「堪稱演奏與聆聽藝術的典範組合」。

「我一直在追求一種像歌唱般自然的聲音，希望每一場演出都是與觀眾分享，而非單純展示技巧。但同時，我也非常注重細節，注重到了吹毛求疵的程度。」哈德利希形容自己的音樂美學，「觀眾或許不會察覺我在細節上做了哪些調整，但他們能感受到音樂聽起來更自然、更真實。」對他而言，沒有所謂完美的終點，只有更好再更好。

更多鏡週刊報導

一整天完成5秒鐘停格動畫 「旋轉犀牛」以時間換取夢想

《進擊的巨人》音樂會熱潮席捲小巨蛋 加演場明天中午開賣

創5億次串流紀錄 德日混血鋼琴家將來台舉行「夜曲」獨奏會