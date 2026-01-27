小提琴巨星哈德利希4月來台 與鋼琴搭檔展開音樂對話
小提琴家奧古斯汀・哈德利希 (Augustin Hadelich) 將於4月7日至8日台北國家音樂廳，攜手長期合作夥伴、鋼琴家查爾斯・歐文（Charles Owen），以小提琴與鋼琴二重奏的形式，展開一場更私密、更著重「音樂對話」的演出。
曲目匯聚6首經典，橫跨3個世紀。從巴洛克的結構美感、印象派的色彩流動，到法國現代主義、日本當代語彙與俄羅斯新古典與作品，並包含無伴奏小提琴曲目，展現哈德利希駕馭不同時代風格的深厚功力，也反映他近年對聲音成熟度與音樂誠實性的思考。不追求炫技，而是回到如何讓每一個聲音自然地被聽見。
2023年首度來台舉行獨奏會、2024年以二重奏形式再訪，去年更首度攜手柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團於亞洲演出，哈德利希以細膩真誠的音樂語言，逐漸累積屬於台灣樂迷的共同記憶。他逐漸把這裡視為能夠放慢腳步、嘗試不同聲音層次，並與觀眾建立深度交流的所在。
哈德利希長年與柏林愛樂、維也納愛樂、紐約愛樂等世界頂尖樂團合作，被國際音樂媒體評選為演出行程最密集的獨奏家之一。哈德利希精湛的技藝、飽含深情的演奏備受讚譽，同行更稱他為「音樂中的音樂家」(musician’s musician)。2025/26 樂季，不僅獲邀為波士頓交響樂團駐團音樂家，更排滿與北美五大、柏林愛樂、維也納愛樂等歐陸天團的合作。指揮大師尼爾森斯說：「自首次合作以來，哈德利希細緻而高亢的音色始終深深吸引觀眾，我們非常高興宣布他成為駐團藝術家。」
哈德利希亦投入教學與音樂推廣。身為耶魯音樂學院教授，他持續錄製教學影片、舉辦大師班，並在社群平台分享樂譜解析與演奏觀念，開設《Ask Augustin》線上單元回應年輕音樂家的提問，他曾說：「教學讓我重新理解音樂的本質。當孩子被美好的聲音吸引，自然會願意面對練習的困難。」
哈德利希也投入改編樂曲，本次音樂會曲目中的德．葛利尼〈頌歌〉選自《聖身奧妙歌》，正是由他親自改編。疫情期間，他更一人完成小提琴與鋼琴雙重錄音，展現創作形式上的突破與彈性。
在波士頓交響樂團駐團期間，他亦參與「音樂啟蒙計畫」（Project STEP），與青年學生共同演出，持續拓展音樂的影響力。本次音樂會，主辦單位也推出「青少年 1+1 音樂計畫」，提供 23 歲以下青年與一名陪同者六折優惠，邀請更多年輕世代走進音樂廳。
本次演出的搭檔鋼琴家查爾斯・歐文曾形容哈德利希：「他的演奏不僅完美無瑕，而且有思想、個性，會說故事。用一個詞形容就是『溝通力』──他用琴聲建立真正的對話。」兩人以精準細節與流暢線條感著稱，2022 年共同推出專輯《波西米亞傳奇》（Bohemian Tales），獲葛萊美獎提名，並四度獲選為《留聲機》雜誌編輯之選獎，外媒評為：「堪稱演奏與聆聽藝術的典範組合」。
「我一直在追求一種像歌唱般自然的聲音，希望每一場演出都是與觀眾分享，而非單純展示技巧。但同時，我也非常注重細節，注重到了吹毛求疵的程度。」哈德利希形容自己的音樂美學，「觀眾或許不會察覺我在細節上做了哪些調整，但他們能感受到音樂聽起來更自然、更真實。」對他而言，沒有所謂完美的終點，只有更好再更好。
更多鏡週刊報導
一整天完成5秒鐘停格動畫 「旋轉犀牛」以時間換取夢想
《進擊的巨人》音樂會熱潮席捲小巨蛋 加演場明天中午開賣
創5億次串流紀錄 德日混血鋼琴家將來台舉行「夜曲」獨奏會
其他人也在看
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 7則留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 3則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 9則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 11則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 14則留言
霍諾德攀台北101！半空突「定格」掛牆上竟在挑歌 歌單曝光了
被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。霍諾德一度「定格」在高空中，現場觀眾嚇一跳，原來他是要調整音樂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
典LU婚禮》曾莞婷「水蛇腰」嗨奪捧花！遭Lulu出賣：LINE在這裡
演藝圈今日（25日）迎來世紀喜事，陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在台北文華東方酒店盛大完婚。現場星光熠熠，身為新娘好閨密的女神曾莞婷，一現身便成為全場焦點。她身穿超貼身深色裙裝，玲瓏有緻的「水蛇腰」曲線畢露，搭配俏皮公主頭造型，甜美又不失性感，一出場就秒殺攝影師底片，稍早更幸運拿下捧花。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
王心凌43歲依舊是「不老甜心教主」！體重從沒超過44公斤的原因：每週運動3次、每餐只吃8分飽！
演唱會後，她過往受訪片段與社群分享也再度被翻出來討論。王心凌曾大方提到，自己的體重多年來都維持在「4 字頭」，最胖時也從沒超過44公斤！但談及如何維持這樣的狀態，她說運動並非追求一次練很多，而是重視次數與持續性。在運動習慣上，王心凌屬於長期派。她曾分享自己已...styletc ・ 3 小時前 ・ 發表留言
《薰衣草》男神合肥現蹤！土潮穿搭遭譏「暴發戶」 49歲凍齡神顏網驚呆
曾以《薰衣草》、《海豚灣戀人》紅遍全亞洲，受封為「初代偶像劇王子」的港星許紹洋，近年將事業重心轉往中國。現年 49 歲的他，近日在合肥商演期間被粉絲偶遇並留下合影。然而，許紹洋當天極具個人風格的穿搭卻意外成為焦點，特別是腰間的鮮紅配件，被部分毒舌網友調侃充滿「暴發戶」既視感，掀起兩極評價。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
曾莞婷抽到Lulu捧花台上大喊：先別！ 馬上被綜藝一哥點名想追
陳漢典、Lulu黃路梓茵25日在東方文華舉辦婚宴席開70桌，半個演藝圈都到場祝福，他們特別請吳宗憲擔任證婚人。抽捧花環節時，Lulu邀了幾位好友上台，其中藝人包含了Amanda和曾莞婷，最後由曾莞婷抽到。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 6則留言
阿湯哥也申請過爬台北101！劇組遭拒 李永萍談行銷：若影視協拍是很好方案
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美國攀岩傳奇霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分成功登頂，讓世界看見台灣。對此，前...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 37則留言
黃曉明爆分手葉珂「與Angelababy同遊迪士尼」被直擊 離婚4年私下真實互動全曝光
中國男星黃曉明當年舉辦世紀婚禮，喜娶小13歲的Angelababy（楊穎），不過看似幸福美滿的7年婚姻，卻在2022年宣布離婚，雙方一舉一動仍引發關注。據了解，黃曉明分手新歡葉珂後，25日被民眾直擊，一同現身迪士尼，私下真實互動也全被拍下。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10則留言
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 2則留言
典LU婚禮》許光漢「這名字」現身全場暴動！Lulu當面拒絕：只要嫁陳漢典
陳漢典與 Lulu黃路梓茵今（25）日於台北文華東方酒店舉行盛大婚禮，現場席開 70 桌，星光熠熠的程度被形容「比三金頒獎典禮還誇張」。而婚禮現場最大的驚喜，莫過於「國民老公」許光漢的帥氣現身，他不僅人到場，名字還被諧音幽默玩梗，讓全場賓客笑聲不斷。自由時報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
才痛失男友！卜星慧遭傳被逼24小時內搬家 長文首發聲：錯愕又難過
歌手卜星慧曾參加《超級星光大道》、《中國好歌曲》等選秀節目，去年更憑藉自創歌曲〈送給前男友〉在網路上創下345萬次觀看，受到不少關注。近日卻遭《鏡週刊》爆料，她交往多年的製作人男友在上個月因心肌梗塞猝逝，對方姊姊卻在當天就要求她搬離住處，且不得帶走任何物品，引發外界譁然。對此，卜星慧稍早首度發聲回應，坦言對於某些報導內容感到錯愕與難過。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 11則留言