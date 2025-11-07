小提琴老師按喇叭遭刺10刀！左手功能「部分喪失」 凶嫌判刑1年半定讞

[FTNN新聞網]

實習記者呂洪瑋／綜合報導

又一起行車糾紛釀成暴力悲劇。3年前，一名小提琴老師因開車按喇叭提醒前車，竟遭不滿的駕駛持刀攻擊，造成手臂重傷、肌肉斷裂，影響至今。最高法院近日維持二審判決，依傷害罪判處兇嫌鄭順翔徒刑1年6月，全案定讞。

3年前，一名小提琴老師因開車按喇叭提醒前車，竟遭不滿的駕駛持刀攻擊，造成手臂重傷、肌肉斷裂，影響至今。（示意圖／unsplash）

判決指出，2022年1月6日晚間9時許，駕駛鄭順翔行經新北市三重區正義北路時，小提琴老師陳譽因按喇叭提醒前方車輛變換車道，卻引發鄭男不滿。鄭男隨即追車，並在紅燈時下車衝向陳男，打開車門後揮拳攻擊臉部，情緒失控下持水果刀猛刺陳男左手臂，導致肌肉斷裂、神經受損，使他至今仍須長期復健。最高法院依傷害罪判處鄭男徒刑1年6月，判決確定。

陳男送醫後診斷為左前臂深層切割傷、屈指肌斷裂與神經損傷，導致左手功能部分喪失。他表示，自己是職業小提琴演奏者，傷勢造成約40%肌肉被截斷，演出表現大受影響，「現在還能拉琴，但已無法挑戰高難度樂曲」。

鄭男事後坦承犯行，一審依傷害罪判刑4年、毀損罪3月（得易科罰金）。二審期間雙方達成和解，法院將刑期改判為1年6月。最高法院審理後認為量刑適當，駁回上訴，全案定讞。

