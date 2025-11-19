小摩副董對AI敲警鐘 坦言美股上漲空間不多

▲小摩副董事長坦言，AI資產的相關估值，需要重新檢視。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 根據彭博報導，摩根大通（小摩）副董事長平托（Daniel Pinto）再度對AI熱潮敲響警鐘。他最新表示，人工智慧相關資產的估值「需要重新檢視」，並警告一旦AI出現明顯修正，恐會掀起全市場連鎖回調，不只是科技股倒楣。

平托18日在南非約翰尼斯堡的一場商業峰會上指出，AI產業「很可能迎來一波調整」，而這樣的估值修正不會是單一事件，標普500、大型權值股乃至其他行業，都可能被拖下水。他的談話也呼應近期華爾街愈來愈多人對「AI是否正在泡沫化」的憂心。

他分析，現在大量資金正湧向AI企業與基礎設施，但市場對未來現金流、獲利貢獻的期待，可能已經超前現實。如果企業生產力與營收變現無法按市場想像落地，這些靠故事堆起來的估值就可能被迫修正，屆時不只AI股，連跟著題材漲的權值股、主要指數都會面臨壓力。

不過，平托對整體經濟看法相對溫和。他認為美國經濟確實在降速，明年成長可能再放緩，但基準情境仍是「軟著陸」、不至於衰退。他也坦言，在目前的利率與估值水位下，美股向上的空間有限，未必能再靠情緒和題材把指數一起推高。

