小改變大提升！中分署推「職務再設計」 助攻企業留才勞工穩定就業

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小改變大提升，中分署推「職務再設計」助攻企業留才、勞工穩定就業。（圖：中彰投分署提供）

因應國際經貿情勢變化，為協助失業勞工儘速重返職場，勞動部勞動力發展署中分署推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計三大資源，提供一站式就業支持，提升勞工就業穩定度，其中「職務再設計」協助勞工排除工作障礙，同時提升企業用人彈性與留才能力。

中彰投分署表示，以彰化饗城股份有限公司為例，該公司以研發傳統美食即時料理聞名，生產線對精準度要求極高，近期透過中彰投分署提供的職務再設計服務，協助二名新進員工順利適應工作環境。黃小姐與陳小姐經員林就業中心運用勞工就業通計畫推介成功後，分別於調理單位與罐頭部門工作，因需長時間操作電子磅秤，但原有設備字體較小，在忙碌的作業環境中容易產生視覺疲勞，甚至影響判讀準確度。

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經公司申請職務再設計協助後，將原有設備更換為大字體、高對比的專業電子磅秤，大幅提升數值辨識度。員工不僅減少判讀壓力，也降低人為誤差，整體生產流程更加順暢，產品品質與作業效率明顯提升。企業表示，看似小幅調整，卻能有效改善工作條件，對穩定人力帶來實質幫助。

中彰投分署指出，勞動部於去年9月推動「勞工就業通計畫」，以客製化、包裹式的服務，針對受國際情勢影響的失業勞工提供更貼近需求的就業協助。其中「職務再設計」透過改善工作設備、調整工作條件、優化工作環境，以及提供就業輔具等方式，協助員工排除工作障礙並提升工作效能；對於企業而言，也有助於穩定和發展適才適用的人力資源。

中彰投分署表示，該計畫自推動以來，已運用職務再設計措施協助超過40名失業勞工順利轉換職場並穩定就業，成效逐步展現。有意願申請的企業可洽所在地公立就業服務機構了解詳情，也可撥打中彰投區銀髮人才資源中心專線（04-2203-0300分機105），由專人服務。（寇世菁報導）

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