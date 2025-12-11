小旅行做公益 南化遊客中心惜福站 傳愛家扶兒

南化遊客中心設置有愛心惜福站。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕南化報導

小旅行也能做公益，南化遊客中心兩年前開始與北台南家扶中心合作設置發票箱，同時也設有愛心惜福站，遊客看到喜歡的物品可以隨緣捐款帶走，今年惜福站至今就有八千元進帳，較去年又增加二千多元，見證遊客們的愛心不間斷，且有機會就力行善事。

位在偏遠的南化遊客中心，近年來已成為許多人的絕佳休憩場所，而觀光署為提升這些i-center服務品質，每年辦理評比，除了現場考核之外，還有神密客測試，評比相當嚴謹，而南化遊客中心曾被評比為特優，可見南化遊客中心還是個很有溫度的服務中心，所以受到神祕客的青睞，其中，遊客中心獨特的設置愛心惜福站，正是最有溫度的小不點。

兩年多前，南化遊客中心特別規劃一空間，讓大家將家中多出來的物品、玩具等各種東西帶到中心來，中心加以整理之後，陸續將各種物品展示在愛心惜福站，讓來到的遊客們自行取用，看到自己需求的物品，即可帶走，至於價值，全由帶走的遊客隨緣投入捐款箱中，遊客們也可以捐發票，就這樣愛心惜福站運作的愈來愈好，不只幫物品找到了可發揮作用的人家，還有捐款可以幫助北台南家扶的孩子。

據中心統計，去年的惜物站捐款有五千八百多元，今年累計至今有七千九百多元，雖然款項不多，卻累積著大家的愛心，更發揮當初設置愛心惜福站的功能，中心表示，來到遊客中心的民眾，別忘了逛逛惜福站，還可以日行一善，獲得歡喜心。