小時候學什麼才藝最值得？網點名2技能：關鍵時刻能保命

生活中心／游舒婷報導

你還記得小時候學過什麼才藝嗎？一名網友好奇在網路上提問，大家有沒有認為有什麼才藝，是長大之後才覺得，幸好當初有學過？一看到貼文，不少人提出自己的想法，最多人提到的運動類，尤其是游泳，不僅養成運動的好習慣，關鍵時刻還能自救。

珠心算曾被網友們票選最無用的才藝之一。（圖／翻攝自珠算心算珠心算臉書）

有網友在網路上發文，她好奇，比較常看到別人抱怨小時候學過的才藝，這讓她疑惑，就沒有那種小時候學過，但長大後讓人覺得「好險有學過」的才藝嗎？

貼文一出掀起網友討論，大家紛紛留言分享：「小時候，老媽讓我去上了辯論課，這個對我太有用了，導致於我現在講歪理一堆都不會輸」、「珠心算超讚的，生活中很多地方都用得到」、「演講欸，長大之後比較不怕在大家面前講話」、「芭蕾～體態不錯／自信度，拉筋伸展隨時發揮」。而其中珠心算先前也被網友認為是最沒用的才藝，但有些人卻認為還好有學。

而眾多才藝之中，最多人提到的是游泳，網友們認為這是最可以保護自己的方式，「建議游泳一定要學好，至少能自救，然後水域觀念要有，每年太多人意外殞命了」、「游泳的話感覺每個人都必須要會」、「運動類，體能提升不錯」、「游泳很實用，但游泳算才藝嗎」、「跆拳道，如果有天遇到壞人老阿姨應該還是有勇氣飛踢他！」

