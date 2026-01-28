小時候打開車內燈「爸媽超激動」 全場共鳴：童年陰影
車內燈可在夜間停等時提供照明，方便駕駛與乘客看清車內物品，不過一名網友回憶，小時候調皮打開車子裡的燈，父母都會很激動要求快關掉，讓他印象超深刻。話題掀起熱議，一票網友秒懂，「每次打開那個燈，我媽都會喊得好像我爸變瞎子一樣」，現在長大開車要打開燈都會莫名緊張。有網友解釋，晚上開車若開啟車內燈，在城市可能還好，但在沒有路燈的地方就會完全看不到外面。
原PO昨在Threads發文詢問，「為什麼小時候打開車子上面的燈，爸媽都會很激動叫我關掉？至今無解。」短短3句話吸引超過140萬人次瀏覽，近4萬名網友參與討論。
一票網友秒懂紛紛留言，「真的是駕駛會瞬間失明的激動程度」、「小時候我爸都說開那個燈別人會看不到我們，我現在40幾歲了，開車內燈還是莫名會緊張」、「原來全台灣的爸媽都內建同一個系統：車內燈一開，世界末日就快到了。」
也有網友解釋，「晚上車內突然一亮，眼睛會短暫無法適應外面的漆黑，這樣很容易出事」、「真的是長大開車後才明白，完全可以理解為什麼我爸媽永遠都在生氣」；還有人提到「下車忘記關，車子會沒電。」
對此一名計程車司機留言說明，從亮處看暗處較難辨識，暗處看亮處則較清楚，早期的車內燈會照亮整個車子，加上後照鏡的反光，夜間行車視線會很差；現在的車內燈通常有指向性，開哪邊的燈就只照亮那個位置，除非外面非常暗，否則不會有太大的影響。
