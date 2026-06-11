小時候沒過敏，長大後卻突長蕁麻疹、狂打噴嚏？醫揭4大關鍵原因

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最近幾年，不少人的過敏變得更嚴重，甚至部分原本不會過敏的人，也突然長出蕁麻疹。為什麼最近過敏問題愈變愈嚴重？有什麼方法可降低過敏機率？

根據健保資料分析，2017年因過敏性疾病就醫的民眾為341萬人，2019年則增加至355萬人，2年間成長了4.1個百分點。世界衛生組織（WHO）預測，到了2050年，全球每2個人就會有1人罹患過敏性疾病，過敏盛行率呈現穩定增加的趨勢。

為什麼過敏變得愈來愈常見且嚴重？

台北醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主治醫師李向嚴表示，過敏確實愈來愈常見，除了兒童及青少年外，成人也不例外。他指出，導致過敏問題變常見和變嚴重的因素很多，像都市化、環境污染腸道微生物多樣性降低等，都是可能的原因：

1.衛生假說（Hygiene hypothesis）

衛生假說認為，幼兒時期若能接觸來自土壤、寵物等外界多樣化微生物，可幫助免疫系統學習分辨無害及有害物質，減少過度反應產生過敏。不過，現在社會都市化程度高，戶外活動減少，再加上過度清潔，讓環境變得「太乾淨」，導致免疫系統容易對外在刺激反應過激。

2.環境污染

都市化讓生活看似變乾淨，但各式交通工具排放的廢氣及PM2.5，都可能讓人體呼吸道長期處於發炎狀態。此外，現代人大半時間都待在室內活動，更有可能受到塵蟎、蟑螂排泄物、黴菌等過敏原影響出現過敏症狀。

3.腸道菌失衡

腸道中微生物除了協助消化，也對人體免疫系統有不可或缺的影響。當飲食營養且均衡，腸道中好菌較多，不只可以抑制壞菌，也能平衡免疫系統。不過，如果飲食不均衡、食用過多超加工食品等，導致腸道中壞菌多，就有可能增加發炎及過敏反應。

4.極端氣候

全球暖化情況加劇，氣溫變高可能造成植物生長期拉長、花粉季提早出現，且持續時間更久；連日暴雨等災害可能導致空氣濕度上升，有利黴菌生長等。

以前明明不會過敏，為何突然「夯起來」？醫師這樣看

近來，沒有過敏問題的人也開始有「怎麼突然長蕁麻疹了，以前都不會這樣」的情況。李向嚴解釋，門診常遇到患者過去明明沒事，最近卻開始出現蕁麻疹、異位性皮膚炎等過敏症狀，其實與「量變引起質變」概念雷同。身體一開始面對過敏原時，少量短時間接觸，似乎還不會誘發過敏反應，等到累積接觸的量到了一定程度，就有可能發作。

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有些人在成人時期過敏發作，可能覺得忍一忍就過，但這樣其實對健康有害。例如患有過敏性鼻炎卻不治療，長期鼻塞可能導致睡眠品質下降，進而造成白天精神不佳、注意力不集中，影響生活，嚴重還可能發展成氣喘，以及增加上呼吸道感染風險。如果是異位性皮膚炎常發作，搔抓則容易增加皮膚感染，及色素沈澱的機率。

過敏原因人而異，該如何檢測及對抗過敏？

無論是狂打噴嚏還是皮膚癢，若有過敏症狀，建議可至家醫診所，或醫院耳鼻喉科、皮膚科、風濕免疫科等科別看診。經醫師專業判斷後給藥，幫助有效控制過敏。

不過，過敏原百百種，既可能是食物，也可能是環境或特殊過敏，要怎麼知道自己對什麼物質過敏？李向嚴表示，若非自費，健保也有涵蓋過敏原測試，但患者需先看診確認過敏症狀，第二次看診才能進行測試，無法第一次看診就測。

常見過敏原檢測方法：

1.過敏原血液檢測

‧ 方法：抽取數毫升血液後，檢測血液對特定過敏原IgE的濃度，判斷是對哪一種過敏原過敏。

‧ 優點：無需空腹、有服藥也可測，可檢測多種過敏原，適合所有年齡層。

‧ 缺點：自費費用高，檢驗結果須等待數天。

2.敷貼測試（Patch Test）

‧ 方法：將多種過敏原貼片直接貼於皮膚，觀察48～72小時後的延遲反應進行判斷。

‧ 優點：可檢測出部分血液檢測無法測得的過敏原，適合測量接觸性皮膚炎過敏原。

‧ 缺點：耗時長、僅限延遲型過敏，且貼片使用時間長，恐引起局部不適。

3.皮膚點刺（Prick Test）

‧ 方法：將過敏原滴於皮膚並輕刺，等待15～20分鐘，觀察患者是否有過敏反應。

‧ 優點：快速、高敏感性。

‧ 缺點：可能受患者服用藥物影響、不適合皮膚病患者。

李向嚴指出，過敏屬於慢性疾病難以短期改善，服用醫師開立的抗組織胺，或一般藥局販售的過敏藥，皆可改善症狀。但若要從根源治療過敏，「減敏治療」還是最有效的選項。他表示，透過舌下過敏原藥片，讓患者接觸少量特定過敏原，調節免疫系統反應，降低對過敏原的敏感性，約1～2年就可有效改善。

面對過敏，民眾可在花粉季配戴口罩；飲食均衡，多攝取魚類等富含Omega3不飽和脂肪酸、益生菌等食物；多運動及減少生活中的壓力；平時在家中也應定時打掃，清除塵蟎、黴菌等可能過敏原。

空氣清淨機能否改善過敏？李向嚴點出，空氣清淨機可過濾空氣中的懸浮粒子，但如果是卡在寢具上的塵蟎或蟑螂排泄物等，沒有懸浮在空氣中，使用空氣清淨機的效果就會打折。

（本文諮詢專家：台北醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主治醫師李向嚴）

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