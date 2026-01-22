小時候看過的卡通回來啦 《太空超人》真人版電影預告曝光

尼可拉斯葛拉辛（中）為電影增肌、改頭換面。（索尼影業提供）

繼《Barbie芭比》大賣之後，玩具商美泰兒火速把旗下其他暢銷玩具紛紛賣出電影版權，曾在1987年拍過真人版電影的 《太空超人》（He-Man），拔得頭籌，如今重新打造的《太空超人》真人版電影預告曝光！

超級英雄的始祖，擁有無限力量的天選之人，《太空超人》今年六月即將帶著他著名的「力量之劍」，重返伊坦尼亞奇幻國度大戰死對頭骷髏王。史詩規模的世界觀、磅礡動作場面與充滿情感張力的角色刻畫，這部備受期待的超英鉅作，宣告太空超人正式重返大銀幕，為全球觀眾揭開一場跨越命運與宇宙的英雄傳奇。

《太空超人》當然不能沒有死對頭骷髏王。（索尼影業提供）

1980年代推出以來，便以獨特的奇幻科幻世界觀與鮮明角色，成為流行文化經典，特別是主角變身前都要大喊，「萬能的天神，請賜予我神奇的力量！」故事描述平凡的亞當王子，在獲得「力量之劍」後，能化身為宇宙中最強大的男人，太空超人，挺身對抗邪惡勢力，守護伊坦尼亞與整個宇宙。本次真人版電影，將以更成熟、宏大的敘事角度，重新詮釋這段家喻戶曉的英雄起源。

扮演電影主人翁太空超人的尼可拉斯葛拉辛（Nicholas Galitzine），為近期好萊塢最火燙的超新星之一，因演出《王室緋聞守則》中的深情同志角色而一炮而紅，這次為了《太空超人》大量增肌，超壯碩的身材簡直判若兩人！電影其他重量級卡司還包括飾演骷髏王的傑瑞德雷托（Jared Leto），以及飾演太空超人戰友鄧肯隊長的伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）。

