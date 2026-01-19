小時候被逼學練到哭 網平反「無用才藝」：氣質調教過有差

關於小時候學的「無用才藝」，網友熱議，有哪些長大後發現很實用，有網友提到鋼琴雖然常被說長大沒用，但其實對氣質調教有差，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

很多人童年都會抱怨，被父母要求去參加才藝課，甚至周末假日的時間都填滿，到了國中就中斷不學了。有網友好奇詢問，哪些才藝是長大後發現，還好當初有學過？貼文引起熱議，多數人提到柔道、跆拳道和游泳，也有人搞笑提到辯論課很有用，所以「現在講歪理一堆都不會輸」。另外，學鋼琴常被批評是無用才藝，但網友提到，雖然長大沒有走音樂路，但氣質調教過有差。

小時候上才藝課，有些孩子是有興趣，主動想學，但也有很多孩子，是被父母要求，導致才藝課學得很痛苦，一名網友近日就在Threads發文表示，很多人都在抱怨小時候被逼著學「無用的才藝」，她好奇詢問，有哪些才藝是長大後才發現，好險有學過？」

貼文引起熱議，網友點名最多的是珠心算、跆拳道、柔道和游泳，「珠心算，大家都說我是行走的計算機，帶著質疑的心來考我算數的人都會帶著驚掉的下巴離開」、「柔道吧，跌倒的時候自動觸發護身倒法」、「跆拳道⋯在學校遇到霸凌時，只是做了幾個暖身動作防備時，對方就不太敢靠近然後就離開了「跆拳道讓我有機會在歐洲踢飛搶匪的刀子」、「建議游泳一定要學好，至少能自救」。

也有網友搞笑表示，「小時候老媽讓我去上了辯論課，這個對我太有用了，導致於我現在講歪理一堆都不會輸」。

至於，很多人小時候學過的鋼琴，向來也被批評「沒用的才藝」，但有網友表示，「鋼琴神奇的不會忘，練過的曲目，隔了40年還是會彈」、「音樂，雖然長大沒有走這一條路，但氣質是有調教過的，相對有差」。其他學過鋼琴的網友看了留言則感動表示，「在無用才藝中備受打擊的鋼琴，突然得到了一絲絲安慰」。

