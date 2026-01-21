小暖模式正式啟動！Horoyoi微醉冬季莓果心動登場

▲ Horoyoi微醉冬季莓果的成熟層次與草莓的甜蜜果香在微醉之間自然交會，讓舉杯、分享與對望的瞬間，多了一層豐富而溫柔的口感層次，也讓彼此的距離在不知不覺中慢慢靠近

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】延續「曖昧莓關係」的心動餘溫，Horoyoi微醉在這個冬天再推「冬季莓果」新風味，搭配7-ELEVEn熱賣中的「草莓蘇打」，在微醉之間，邀請消費者開啟莓好告白新關係。酸甜莓果層次香氣結合輕柔氣泡，讓微微心動悄悄發酵，陪伴每一段關係從曖昧靠近，走向勇敢說出口的關鍵暖心時刻。不論是情侶共享甜蜜的兩人世界，或是姐妹們窩在一起、暢聊日常大小事的微醉時光，讓「冬季莓果」與「草莓蘇打」在舉杯之間相遇，兩款微醉果香交會，為相處的時刻悄悄點亮靠近彼此的心動氛圍。

▲多層次果香交織而成的Horoyoi微醉時刻 「冬季莓果」勾勒專屬於冬日的細膩浪漫！

日本三得利全球烈酒公司旗下超人氣低酒精飲料品牌Horoyoi微醉（ほろよい）今年冬季推出全新口味「冬季莓果」，即日起於各大實體通路上市，以酸甜平衡的多層次莓果香氣搭配細緻氣泡，帶來3%低酒精的微醉感，享受專屬於冬季的微醉療癒時光。

Horoyoi微醉「冬季莓果」的罐身設計以草莓紅與雪白色為主色調，搭配鮮明莓果意象點亮視覺焦點；背景巧妙結合雪花與節慶元素，烘托冬季浪漫氛圍，猶如沐浴在莓果甜香與雪白浪漫的冬季夢境之中。無論是閨蜜間邊聊天邊互相舉杯，分享彼此間小秘密；或是戀人共享微醉的冬日時光，冬季莓果都在每個相處瞬間，溫柔延續情感火花，捕捉專屬的心動回憶。在這樣的時刻，搭配同樣深受喜愛的 Horoyoi微醉「草莓蘇打」一同享用，冬季莓果的成熟層次與草莓的甜蜜果香在微醉之間自然交會，讓舉杯、分享與對望的瞬間，多了一層豐富而溫柔的口感層次，也讓彼此的距離在不知不覺中慢慢靠近！

▲酸甜莓果層次香氣結合輕柔氣泡，讓微微心動悄悄發酵，陪伴每一段關係從曖昧靠近，走向勇敢說出口的關鍵暖心時刻。

隨著Horoyoi微醉氛圍延續，再搭配清爽順口的「白色沙瓦」，或是酸甜柔和的「乳酸沙瓦」，讓整體風味更顯豐富而平衡；而甜香輕柔的「白桃」與清爽順口的「葡萄沙瓦」，則為曖昧微醉時刻添上一抹活潑果香，讓不同口味在分享之間自由搭配，堆疊出屬於當下的微醉層次。延續冬日甜蜜微醉氛圍的草莓蘇打，「冬季莓果」一同陪伴每一次相聚時刻，讓Horoyoi微醉成為彼此關係慢慢升溫的溫柔陪伴，也讓曖昧成為這個冬天最值得擁抱的酸甜小確幸！

Horoyoi 微醉在這個冬天以「冬季莓果」、「草莓蘇打」與「麝香葡萄」三款果香口味，為相聚時刻注入層層交織的微醉氛圍。從草莓蘇打的甜蜜果香、冬季莓果的成熟層次，到麝香葡萄的清新氣息，三種風味在相處的片刻悄然展開，讓每一次相處，都像是在微醉中慢慢靠近彼此。無論是與戀人共享靜靜依偎的冬日時光，或是和閨蜜圍坐聊天、交換心事的夜晚，都能依照當下心情自由搭配不同口味，一起開啟、一起分享，讓微醉化作陪伴彼此、拉近距離的溫柔存在。

「冬季莓果」與「麝香葡萄」將於1月21日在全台各大實體通路正式上市，「草莓蘇打」則持續於7-ELEVEn 獨家熱賣中，想與三五好友、姊妹一同享受曖昧莓關係的微醉時刻，快一起至各大實體通路一次帶回喜愛的口味組合，讓Horoyoi微醉陪伴每一個冬日微醉時刻，延續屬於自己的莓好告白新關係！(未成年，請請勿飲酒！禁止酒駕)