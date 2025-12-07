小朋友嗨翻！何志偉又扮「孩子王」 舉辦親子活動傳遞「愛台灣」理念

民視新聞／綜合報導

總統府副秘書長何志偉今天又扮演「孩子王」，在桃園市蘆竹區南崁五福宮舉辦「桃園HO幸福親子活動」，吸引近千名大小朋友到場，還巧遇多年前胡瓜主持綜藝節目「百戰百勝」中的把關「大魔王」前棒球國手林偕文，現場安排大型親子遊具，並有藝人帶動唱，魔術師表演及有獎徵答，同時提供爆米花、彩色鉛筆、冰淇淋等小禮物，許多小朋友在冬日暖陽中玩得不亦樂乎。

最近一個月何志偉先後在桃園各區舉辦親子活動，場場爆滿，讓許多小朋友及家長都對「桃園志偉哥哥」不陌生，何志偉不僅與小朋友跳唱同樂，用小朋友能聽懂的語言主持有獎徵答，推廣保護環境、節約用水、提醒吃早餐、教導小朋友保護自己及傳遞「愛台灣」理念，今天還陪小朋友一起與舞台上的藝人帶動唱，甚至將歌詞「想起你的滋味」改成「想起你的志偉」，邀請大家一起唱，讓到場里長們哈哈大笑，現場滿滿溫馨熱鬧氛圍。



何志偉今天還在現場遇到多年前電視節目「百戰百勝」中的把關「大魔王」前棒球國手林偕文，他興奮的向現場大小朋友介紹年青時的偶像，林偕文也擺出「魔王」POSE與何志偉合照。林偕文盛讚何志偉親和力很「接地氣」，與市民接觸零距離，現在已有越來越多人認識桃園「志偉哥哥」，他還透露，何志偉昨晚參加八德區的地方餐會，席開超過400桌，何志偉問候每桌民眾，原本五分鐘應該就能走完，結果何志偉與民眾熱情寒暄，民眾反應熱烈、還有不少人要求合影，結果何志偉走一圈下來已快一個小時，讓他對何志偉的鐵人體力也留下深刻印象。



何志偉表示，這段期間他持續深入地方、辦親子活動，還向市民報告過去努力成果。從校園及古蹟的「耐震補強作業」，他積極並持續爭取，盼能讓這些建築萬一面臨地震時能更安全；到深受通勤族群喜愛的「Tpass通勤月票」，有了Tpass不僅大眾運輸能坐到飽，大幅減輕通勤族交通負擔，也能讓日常通勤更便利、更省錢。



對於媒體詢問何志偉從這些基層活動中得到的回饋，何志偉說，在冬天溫暖的陽光中看到許多小朋友玩得很開心，還接觸到不少支持他年輕父母，他開玩笑的說，自己集票能力應該是「0到100歲」，也虔誠的感謝各路眾神，讓這幾天天氣非常晴朗，讓小朋友能玩得更開心自在，同時感謝多名在地里長、議員的大力協助，讓活動圓滿成功。



未來，大家的責任都是讓桃園變得更好，為下個世代的孩子，把國家的城市建設做得更好，這是政治人物的天職、也是每一位公民的天職。

