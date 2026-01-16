小朋友會瘋掉！蔣萬安開箱「柯博文小提燈」 發放時間、地點一次看

「2026台北燈節」與變形金剛聯名，將限量發放「柯博文小提燈」，台北市長蔣萬安今日在社群平台搶先開箱。（翻攝wanan.chiang／IG平台）

「2026台北燈節」將在2月25日至3月15在西門町和花博同步展出，今年花博展區將與《變形金剛》聯名，打造前所未見的主題燈組和光影展演，觀傳局今（16日）在記者會上搶先曝光10公尺高的「柯博文主燈」。至於，讓小朋友瘋狂的「柯博文小提燈」，台北市長蔣萬安也在社群上親手組裝開箱。

今年台北燈節採雙主題 花博展區與《變形金剛》聯名

今年台北燈節，觀傳局上午宣布推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區。首度公布的是花博展區與《變形金剛 TRANSFORMERS》聯名，打造前所未見的主題燈組與光影展演。

觀傳局也搶先曝光10公尺高的「柯博文主燈」，展區內除了博派領袖柯博文擔綱主角，還包括大黃蜂燈組，和反派密卡登燈組，讓3大經典角色齊聚花博。觀傳局表示，柯博文以大型立體裝置燈組，搭配燈光節奏與場域設計，呈現充滿動感與力量感的沉浸式賞燈體驗，將是屆燈節最具話題性的焦點。

花博園區將展出10公尺高的柯博文主燈，整體展區也與變形金剛主題結合。（台北市觀傳局提供）

柯博文小提燈 蔣萬安搶先開箱

另外，觀傳局也公布小提燈主題，就是《變形金剛》中的柯博文，其機械風格與城市未來感，會讓小朋友想要收藏。市長蔣萬安也透過社群平台沉浸式開箱，只見他親手一一拆解小提燈紙零件，利用直尺壓平凹折處，再依續組裝，完成酷炫的成品。

「2026台北燈節」同步於西門與花博展區登場，活動期間為2月25日至3月15日，每日亮燈時間為17時至22時。

柯博文小提燈將於3月1日至3月3日在西門展區及花博展區發放，並於3月1日至3月2日於各行政區同步發放，相關發放細節仍在規劃中，後續將另行公布發放地點、時間等資訊。

