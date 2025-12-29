小朋友爬進展示車誤觸解除「展車模式」 直接撞爆手機店！

一輛展示汽車突然啟動並撞向正在營業中的手機店。（圖／網上影片）

一輛展示汽車在廣東中山萬象匯商場撞入手機店，引發一場虛驚。事件發生於27日傍晚，當時一名小朋友獨自爬進展示車內，疑似誤觸相關操作部件並關閉了「展示車模式」，導致車輛啟動並撞向正在營業的手機店。事故中雖無人員傷亡，但造成手機店設施及展示車輛損毀。現場銷售人員竟未阻止小朋友進入車內，事後辯稱「小孩也是消費者」，引發網友批評。被撞毀的榮耀手機店需修復一周才能恢復營業，而小朋友的父母可能需負擔賠償責任。

一輛展示汽車突然啟動並撞向正在營業中的手機店。（圖／網上影片）

監視器畫面記錄了整個事故過程，只見一輛汽車慢速行駛，完全沒有剎車，直直撞入手機店內，最後撞上牆壁才停止，把正在逛街的民眾嚇壞了。事發地點在大陸廣東中山當地知名的萬象匯商場，一輛展示汽車突然啟動並撞向正在營業中的手機店。幸好當時人潮不多，沒有造成任何人員傷亡，但仍引發一場虛驚。

從現場畫面可見，手機店外的車展區域留有明顯空位，疑似為涉事車輛原本的停放位置。事故造成好幾座展示台被撞歪，上面放置的手機、平板電腦摔落地面，連汽車本身的車頭也被撞凹。有民眾看到，當時從駕駛座下來的是一位小朋友。原來是這名小朋友爬上汽車時，不僅旁邊的家長沒有注意，就連銷售人員也放任不管。

車企工作人員解釋，商場內的展示車均設置了展示車模式，但從後台數據來看，當時有人關閉了展示車模式，加上小孩可能誤觸了相關操作部件，才引發這起事故。銷售人員事後回應表示，小孩是自己爬上車的，當時沒有阻止是因為小孩也是消費者，此說法被網友痛批是在推卸責任。

大陸博主認為，展示車模式是行業基本規範，商家沒啟用就應負全責，質疑為何這次事件反而怪罪小孩誤觸。據了解，被撞壞的手機店是大陸品牌榮耀手機，由於損毀範圍不小，需要修復一周才能恢復營運。至於放任小孩亂爬車的父母，恐怕得負起賠償責任。

