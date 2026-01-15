小朋友生日快樂！1鄉鎮加碼發放禮金 1歲到3歲年領6千元

嘉義縣梅山鄉公所推出全新幼兒補助措施，今年1月19日正式受理，凡設籍梅山鄉、年滿1歲至3歲的幼兒，每年生日都可申請6,000元禮金。（示意圖，取自Pexels）

為減輕年輕家庭育兒壓力、對抗少子化衝擊，嘉義縣梅山鄉公所宣布推出全新補助政策。凡設籍梅山鄉、年滿1歲至3歲的幼兒，每年生日都可向公所申請新台幣6000元「兒童生日禮金」，1月19日起正式受理，成為地方政府照顧幼兒的新措施。

這項政策適用對象為2023年1月1日後出生的孩童，只要兒童本人及父母任一方設籍梅山鄉滿1年以上，即符合申請資格。公所表示，每名孩童從1歲起到3歲止，每年都可領取一次生日禮金，最高可累計領取18000元，希望實際補貼家長在奶粉、尿布與副食品等日常支出。

為何選在此時加碼？

梅山鄉長林俊謀指出，公所自2023年起提高生育補助金額，2024年再度加碼後，成效相當明顯。梅山鄉2024年新生兒人數達107人，較前一年的76人明顯成長，在嘉義縣表現亮眼。不過，受整體少子化趨勢影響，2025年新生兒人數又回落至71人，顯示人口問題仍有壓力。

生日禮金能帶來改變嗎？

林俊謀表示，除了持續發放生育補助，今年首度推出「兒童生日禮金」，希望透過更貼近日常的補貼方式，讓家長在孩子成長初期獲得實質幫助，也傳達地方政府對孩子的祝福與重視。

廣告 廣告

鄉公所社會課說明，申請時須攜帶身分證、戶口名簿與印章等相關文件，向公所提出申請。未來若政策持續推動，將讓更多家庭在孩子成長的關鍵階段感受到支持。梅山鄉也期盼，透過一連串育兒友善政策，逐步穩住人口結構，為偏鄉注入新活力。

更多鏡週刊報導

今年首颱「洛鞍」生成！影響路徑曝光 下週強烈冷氣團接力發威

聚餐變悲劇！民宿吃火鍋「轟然巨響」金屬碎片炸入大腿 消防員曝爆炸元凶

捷運秀朗橋站「神祕空間解密」 電扶梯下方封閉區域用途曝光