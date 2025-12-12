小朋友變身小小店長！「小樹市集」愛河登場

▲小樹市集以往都吸引許多大小朋友前往選購。（圖／高市府觀光局提供）

[NOWnews今日新聞] 深受親子族群歡迎的「小樹市集 in 高雄」12月13、14日上午11點30分至下午5點30分將在愛河河西路園道登場。今年共有300組家庭參與，小朋友也將在活動當天化身「小小店長」，帶來各式親子二手用品及創意手作小物。

高市府觀光局長高閔琳表示，今年「小樹市集」秋冬場次回到愛河舉辦，兩天共有300組家庭參與設攤。透過家長帶著孩子一起「出任務」，整理家中用不到的書籍、玩具、嬰幼兒用品至現場販售，讓孩子從挑選、標價到招呼客人，實際體驗「小小店長」，也讓永續環保、珍惜物資的理念在生活中自然扎根。

▲小樹市集是許多家長挖寶的好所在。（圖／高市府觀光局提供）

觀光局說明，今年市集延續深受歡迎的「小老闆文創手作攤位」，由小朋友自行發揮創意製作繪本、小卡片、飾品或各種獨創作品，讓孩子們將課堂與生活累積的點子化為「看得到、買得到」的成果。而親子市集不僅是讓家長交換物品的場域，更能讓孩子理解循環再利用的重要性，培養面對面溝通、自我介紹與金錢概念等生活能力。

觀光局提醒，高雄假日人潮較多，民眾若要前往愛河河西路的「小樹市集」，建議多利用捷運、輕軌等大眾交通工具前往愛河河西路更輕鬆便利。更多旅遊與活動資訊，歡迎上「高雄旅遊網」及FB官方粉專、IG粉絲團查詢。

