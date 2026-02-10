小朋友過年紅包行情曝光 她一看嚇傻：通貨膨脹太誇張

農曆新年即將到來，有網友討論紅包行情說，聽說現在包600元給小朋友會被笑，1000元才是基本，此紅包數字讓她驚呼「過年紅包的通貨膨脹是不是太誇張了？」貼文曝光後，隨即掀起熱議。

有網友討論紅包行情說，聽說現在包600元給小朋友會被笑，包 1200元才叫有誠意。 （示意圖／中天新聞）

網友在Threads發文表示，看到有人說「現在包給小孩 600 元會被笑，1000 元是基本，1200 元才叫有誠意」；原PO對於紅包數字感到驚訝，忍不住直呼：「過年紅包的通貨膨脹是不是太誇張了？」

原PO也提及自己小的時候拿到200元就非常開心，而她也不禁好奇詢問廣大Threads網友「所以是要包多少才叫正常？」

貼文曝光後，網友們紛紛留言「我不管，我小時候就只拿200我長大也只會包200」、「一律200，再嫌只有紅包袋」、「以經濟狀況為主 如果小孩嫌少、覺得好笑那就隨便他 只是很抱歉，下次就沒有了 給紅包是祝福，有給就是誠意 就算包200也是人家賺的辛苦錢 妳辛苦賺的錢可以給知足懂得感恩的孩子，至於沒教養愛比較的就不要浪費錢了」、「所以我都包刮刮樂！」、「紅包是心意不是拿來情勒的」。

