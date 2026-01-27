「小朋友」畢業了 新版紙鈔放哪個偉人？網熱議點名他們

新台幣將改版，「小朋友」千元鈔等紙幣將慢慢成為舊鈔。（示意圖／Shutterstock／達志）

新台幣暌違24年後啟動鈔券改版，央行27日宣布新版鈔券將以「臺灣之美」作為主題，並對12系列主題舉行網路票選，擴大民眾參與。網友熱議若紙鈔放上哪個偉人，民眾接受度高？對台灣經濟貢獻卓著的先賢被一一點名，包括孫運璿、李國鼎等，都受不少網友認同。

央行指出，現行鈔券防偽設計已沿用24年，為防堵日益精進的偽鈔技術，引進最新光學防偽與動態圖像技術，100元至2000元等5種面額的新台幣鈔券都會改版。現行新台幣約2000年起流通，導入台灣特有生態與地景，包括100元：國父像、中山樓；200元：蔣公像、總統府​；500元：梅花鹿、大霸尖山；1000元：帝雉、玉山、台灣小學生；2000元：櫻花鉤吻鮭、南湖大山、碟型天線、中華衛星一號。

新台幣改版、「小朋友要畢業了」引發熱議，4.4萬追蹤的粉專「鎖綠鴉」仿照小朋友千元鈔風格，畫出一幅「黑熊、青鳥、蟾蜍討論地球儀」的示意圖，直酸綠營「這樣青鳥會比較愛了吧？」網友直呼「大樹光電，美濃大峽谷，大寮爐渣，也不賴啊，本島專屬獨領全球」。

PTT有討論串「台灣紙鈔放上哪個偉人，民眾接受度會最高？」鄉民表示「張忠謀」、「黃仁勳」、「李雅英」、「台灣雲豹」、「川普」、「李安」、「萊爾校長」、「陳樹菊、孫運璿」、「蔣經國、李國鼎」、「陳梅慧」、「謝新達」、「莫那魯道」、「俞國華」；也有人提醒，人物容易有意識形態。

12項面額主題開放民眾於央行官方網站票選，包括和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝。棒球12強賽奪冠後，曾傳出將現行500元紙鈔換為中華隊，但最終先以發行紀念幣為主。目前央行尚未公布舊鈔停止流通的日期，將比照國際，新、舊鈔並行流通數年，舊鈔仍為法定貨幣，可正常使用、兌換。

