小木曽教彥為「生命致謝」賦型 陶博館展43組日本茶道器物

小木曽教彥在展中呈現茶碗、花器、缽、壺等多樣器形，透過器形與釉色，寫下四季的美與浪漫。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕日本資深陶藝家小木曽教彥以細膩手捏線條與溫潤質地，融入向生命致謝的溫度，創作承載日本茶道精神的器物，「志野︰日本的心—小木曾教彥陶藝展」目前至11月30日於新北市鶯歌陶瓷博物館，展出43組件日本茶道文化器物，邀民眾進入小木曽教彥的創作世界，感受志野燒的柔光與內斂。

日本資深陶藝家小木曽教彥擅於志野器物創作，作品質樸而蘊含深厚的和風美學。(記者黃政嘉攝)

現年84歲的小木曽教彥，為日本岐阜縣多治見市出身的重要陶藝家，是傳統工藝士，也是地方傳統文化繼承者，多次來台灣展出，也參與陶博館推廣活動，與台灣有深厚緣分。

小木曽教彥認為，陶藝根植於自然四季的變化，他擅於志野器物創作，偏愛以泥土表現大地孕育生命的力量，運用長石釉及氧化鐵繪畫，讓白釉肌理帶有自然裂紋與點狀氣孔，邊緣火色變化迷人，獨特優美的景色自古受到茶人推崇。此次陶藝展呈現茶碗、花器、缽、壺等多樣器形，其中12組作品以日本舊曆月份命名，透過器形與釉色寫下四季的美與浪漫。

小木曽教彥分享，幼時全家以製陶維生，生活雖辛苦，卻從父母身上學會向生命致謝，他將這份感恩融入創作與教學，盼大家珍惜日常器物與手作溫度，許多民眾長年使用他做的飯碗、茶碗，有的陪伴逾40年，這對他是最深的感動與肯定。

陶博館館長張啟文表示，陶博館透過「申請展徵件」機制，持續支持藝術家以陶為媒，與當代社會、文化與自然展開深度對話。小木曽教彥以獨具匠心的創作語彙詮釋日本茶道美學，在質樸器型之間，融入對生命與理想的思索，展現匠心與精神的傳承。

「志野︰日本的心—小木曾教彥陶藝展」目前至11月30日於新北市鶯歌陶瓷博物館展出。(記者黃政嘉攝)

