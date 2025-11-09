小木曾教彥陶藝展 品味和風茶道

日本陶藝家小木曾教彥擅於志野器物創作，作品質樸而蘊含深厚的和風美學。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起至十一月三十日，於陶博館Ｂ１長廊推出日本資深陶藝家小木曾教彥「志野︰日本的心—小木曾教彥陶藝展」，展出四十三組件日本茶道文化器物，展現志野燒蘊藏的柔光與內斂，邀請民眾前往觀展，在細品器物中感受悠然靜謐。

鶯歌博館「志野︰日本的心—小木曾教彥陶藝展」展至十一月三十日，展出四十三組件日本茶道文化器物。（記者吳瀛洲攝）

陶博館館長張啟文說，透過「申請展徵件」機制，持續支持藝術家以陶為媒，與當代社會、文化與自然展開深度對話；這次小木曾教彥陶藝展以獨具匠心的創作語彙詮釋日本茶道美學，在質樸器型之間融入對生命與理想的思索，展現匠心與精神的傳承。

鶯歌陶博館「志野︰日本的心—小木曾教彥陶藝展」，展作呈現茶碗、花器、缽、壺等透過器形與釉色寫下四季的美與浪漫。 （記者吳瀛洲攝）

小木曾教彥為日本岐阜縣多治見市出身的重要陶藝家，是傳統工藝士，也是地方傳統文化繼承者，其創作持續探索志野燒與炭化技法的多樣可能；以精湛的技藝與對自然材質的敏銳感受著稱，擅長粉引、炭化、灰釉等傳統工藝，作品質樸而蘊含深厚的和風美學，亦展現日本陶藝中對「土」與「火」的敬意與哲思。