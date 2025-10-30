小本經營秀廚藝 日新生代料理人借店開店做生意

日本知名連鎖餐飲，最近開始將旗下餐廳、在非營業時段，租給想要做生意的年輕廚師，讓他們以低廉租金，完成開店賣小吃的夢想，NHK的報導。

廚房煙火四起，料理人齊聚一堂，各展神技。草莓入鍋翻飛，熱騰騰香氣撲鼻。一位租店開店的餐飲業者興奮表示：「無論如何，都要用草莓端出熱呼呼的料理。」

真材實料配上巧思，每道菜色香味俱全，視覺味覺雙重誘惑。這是知名連鎖餐飲的招商大會，業者大膽開放營業空檔，將旗下店面出租給年輕創意小吃高手進駐。

另一位業者端出麵包湯汁組合，笑著說：「上頭這塊麵包要沾湯汁，這滋味讓人難以抗拒。」

連鎖老闆也能借此豐富自家菜單，讓顧客嚐鮮多元風味。連鎖餐飲老闆指出：「大家料理水準高，創意滿點。即使像我們這樣的連鎖品牌，也需融入創意小吃，打造豐富特色，才能突出亮點與價值。我相信雙方能互補，一起進步。」

共享廚房、借店開店，正成為日本餐飲界新風潮。居酒屋白天閒置，便將廚房設備全包出租。想小本創業的料理人，只付時段租金，就能圓夢開張。

一位借店開店的年輕老闆分享：「自力開店，光基本設備如專用冰箱、瓦斯爐，至少五百萬日圓起跳。借店模式成本低，優勢明顯。」

成本壓到十五萬日圓以下，這位年輕老闆去年九月起，承租小酒吧，白天變身辣味咖哩專賣。店內電鍋等器具一應俱全，隨用隨有。

年輕老闆認為：「創造讓周遭人開心又健康的空間，是我的夢想。我希望打造大家共聚的溫暖場所。」

有夢最美。新世代料理人從借空間起步，累積經驗與口碑，待羽翼豐滿再自立門戶。用創意美食串起人情溫度，構築屬於自己與客人的互動天堂。

