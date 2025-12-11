小李毓芬第三胎生了！「母子合照曝光」產後狀態被讚爆

網紅吳洛儀成為三寶媽。（圖／翻攝自吳洛儀Instagram）





網紅吳洛儀拍攝過周杰倫、五月天MV，因為長相神似藝人李毓芬、獲封「小李毓芬」稱號，昨（10）日她在社群平台發文宣佈產下第三胎的喜訊，曝光母子合照嗨喊：「歡迎來到這個世界！」而她產後狀態極佳也掀起網友熱議。

吳洛儀昨日在Instagram發文，與大家分享迎來第三胎的好消息：「終於有個讓我優雅生產的貼心孩子了，雖然前幾天半夜你一直蠢蠢欲動，好像迫不及待想跳出來見大家，但每一次你都很乖地『忍住』，沒有讓陣痛真的繼續下去，未來的日子請多多指教了，我們的小小新成員。」

照片中吳洛儀身穿粉紅色服裝、綁起馬尾，靠在孩子身邊露齒燦笑，整個人產後狀態極佳，分享成為三寶媽的好消息；網友狂讚「美的好誇張喔，怎麼有人生完長這樣啦！」、「媽媽生完也太美了吧！」、「怎麼生完一樣美」、「為什麼生完看起來還是很像大學生啦！太扯了！不老神顏。」



